Alicia Machado responde a quienes la fustigaron en las redes por celebrar divorcio de Lili Estefan

La actriz Alicia Machado, ha sacado su lado más guerrero al alegrarse en cierta manera de la triste situación que le estaba tocando vivir a la conductora cubana, Lili Estefan, tras anunciar su divorcio.

Sus mensajes burlones y de cero solidaridad con la periodista dieron lugar a un sinfín de insultos y críticas a la venezolana que continúan a día de hoy. Palabras que hacen referencia a su reputación y a sus kilos de más y que no le han hecho nada de gracia a la que fuera modelo.

Dolida por considerar esta situación totalmente injusta e irrespetuosa a su persona, Alicia ha publicado un comunicado en su perfil de Instagram donde contesta detalladamente a todos sus detractores.

“Mi gente una reflexión. Ciertamente mis opiniones se han convertido en extremos mediáticos donde la moral y las buenas costumbres parecieran ser grandes verdugos. Ya no existe insulto o difamación que yo no pueda soportar, para la amargura de muchos ahora más que nunca me he convertido en voz de muchas causas importantes”“, dice su mensaje.

