Águilas del Zulia comenzaron a afilar las garras para la LVBP

El próximo lunes 25 de septiembre desde las nueve de la mañana el equipo zuliano comienza la cuenta regresiva para la temporada 2017-18 en el estadio Luis Aparicio de Maracaibo con lanzadores y receptores.

Desde el miércoles 27 se unirán los jugadores de posición. Lino Connell, coach de banca del equipo estará al mando de los entrenamientos acompañado de los técnicos Leonel Carrión, Gary Villalobos, Mario Labastida y Elvis Luzardo.

Los días viernes 22 y sábado 23 se realizar un try out desde las 8:30 AM en las instalaciones del complejo Luis Rodolfo Machado Bohórquez de la vía a perijá donde podrán acudir jugadores desde los 15 años para mostrar sus habilidades.

Para las prácticas oficiales fueron invitados los jugadores. Adys Portillo, Pedro Guerra, Orangel Arenas, Edgar Martínez, Jesús Martínez, Geney Ríos, Frank Mata y Maikol González.

Por otra parte la gerencia deportiva anuncia la contratación del antesalista Zach Houching como nuevo jugador importado, el derecho de 25 años pertenece a los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim. Este año dividió su actuación entre las filiales AA y AAA de los californianos donde disparó 14 jonrones, 29 dobles, siete triples, 78 carreras remolcadas y promedio de 258 en 129 juegos.

Houching se une a Reynaldo Rodríguez, Matt Lujan, Julio DePaula, Trevor Frank, Gerardo Concepción, Edgar De La Rosa, Reinier Roibal y Will Oliver como parte de los extranjeros que vestirán en uniforme rapaz esta campaña.

Los zulianos comienzan la defensa de su sexto campeonato el 10 de Octubre en el Luis Aparicio contra los Navegantes del Magallanes.

DC | Prensa Águilas