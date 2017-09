¡Adiós para “siempre”! Razones para no volver con tu ex

1.Fracaso total. Las parejas que están en relaciones cíclicas tienden a estar menos satisfechas con su pareja, tienen mala comunicación y toman más decisiones que afectan negativamente la relación, tienen baja autoestima y sienten mayor incertidumbre sobre el futuro, afirma un estudio de la Universidad de Kansas.

2. ¡No se supera el duelo! Si se regresa con la pareja mientras no se supera el período de duelo se corre el riesgo de olvidar lo malo de la relación. Casi se produce una modificación de la realidad y se ve solo lo bueno que hubo.

3. Resuelve primero tus necesidades y temores. Si vas a volver con tu ex por necesidades que no tienes resueltas como dinero, casa, mantener unida a la familia, la relación se convertirá en dependencia y eso no es sano para nadie.

4. ¿El pasado ya pasó? Si siempre estás con el rencor y recordando lo malo, no hay sentido en regresar sino hasta que no lo superes. Si ya perdonaste lo que pasó, ya no te debe doler.

