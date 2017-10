Acusan a PNB de despojar de dólares a dama que viajaba a Colombia a comprar medicinas

A pesar que la dama le dijo que el dinero era para comprar medicamentos para un niño con cáncer el funcionario le quitó casi la mitad de los dólares que llevaba

Miriam Rodríguez, tía de Alejandro José, un niño de 7 años que sufre de leucemia aguda, fue a Colombia para comprar medicinas para tratar su afección. Entre la familia y amigos habían reunido la cantidad de USD$ 1000, pero al parecer un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de apellido Rangel le “quitó” USD$ 400, denunció la familiar en entrevista exclusiva para el portal de noticias Caraota Digital.

Agregó que en una alcabala en el estado Barinas, llamada Doctor José Gregorio Hernández, le procedieron hacer la requisa y como encontraron el dinero en moneda extranjera, el oficial le dijo: “toma 600 dólares y yo me quedo con 400$” .

De los cuatro efectivos que se encontraban en dicha alcabala señaló que dos funcionarios fueron “los abusadores” que le quitaron el dinero y aparte, “uno me metió en un cuarto me amenazó con esposarme y llevarme presa por 72 horas, yo le dije que conmigo podía hacer eso, pero que no se quedara con el dinero porque era para un niño con cáncer.

Le mostré el informé médico, los récipes y una nota de voz con la información de donde conseguir las medicinas, sin embargo no me escuchó”, comentó la familiar.

El hecho ocurrió el jueves 28 de septiembre a las 5 de la mañana y agregó además que uno de los cuatro efectivos presentes obligó al papá del infante y a su sobrino a desnudarse con el fin de amedrentarlos, aseguró Miriam Rodríguez.

Con los 600$ que tenía llegó al país vecino, pero no pudo comprar todos los medicamentos que estaba buscando, finalizó la familiar.

