Toda madre está orgullosa de sus hijos y qué mejor que mostrarle sus logros a todos nuestros contactos de las redes sociales. Pero, ¿es seguro subir fotos de nuestros hijos a la web?

Pon atención a estas 6 razones para no hacerlo y ya me contarás si subes la foto de su próximo cumpleaños.

5 razones para no subir fotos de tus hijos a las redes sociales

1.Las fotos pueden terminar en cualquier lugar

Se conocen muchos casos en los que las fotos que publicamos en las redes sociales son utilizadas por desconocidos con otros fines: adolescentes en bikini copiadas a una página de pornografía, fotos utilizadas para publicidades sin permiso, entre otros ejemplos. Claramente, la decisión de publicar una foto de tus hijos es tuya, pero debes estar enterada de que muchas fotos pueden terminar en cualquier parte y esa no es la idea ¿verdad?

2. Todo lo que subas a Internet, permanecerá por siempre allí

¿Sabías que todo lo que subes a Internet se queda allí incluso si lo borras? Pues ahora lo sabes. Puedes subir por error una foto que revela tu paradero, alguna en la que no sales bien o una foto de tu hijo que luego decides no querer mostrar. Pues, podrás borrarla, pero no completamente. Mira bien las fotos antes de subirlas y fíjate si en realidad las quieres en Internet.

3. Las fotos que publicas siempre revelan información

Uno de los mayores peligros de publicar fotos en las redes sociales es que se revela información a cualquier persona. Si bien puedes publicar tus fotos en un grupo privado, puedes chequear que no tengan ninguna dirección, y que no se brinden pistas sobre el paradero del niño, siempre publicarás información. No hace falta que se vea el nombre del colegio, por la fachada ya se puede saber qué colegio es y dónde se encuentra, y más aún si el niño está usando el uniforme. ¡Ten cuidado!

4.Las fotos publicadas pueden ocasionar problemas familiares

De seguro estabas súper orgullosa cuando publicaste aquella primera foto de tu niño recién nacido y te sentiste muy feliz. Pero tu hijo sentirá todo lo contrario si, cuando es un poco mayor, en el colegio le juegan bromas por la foto de años atrás. Ponte en su lugar y piensa cómo te sentirías tú si se publicara una foto igual de ti. Evita avergonzarlos, mantén los momentos importantes en la privacidad, fuera de la vista de futuros empleadores o citas.

5.Pones a tus hijos en peligro

Como ya mencionamos, el manejo de la información es complicado cuando de subir fotos a Internet se trata. Por eso, ten en cuenta que subir fotos de tus hijos los vuelve vulnerables a posibles acosos futuros, o los vuelve presas de secuestradores y pedófilos.

Recuerda que por más que las publiques de forma privada, mucha gente puede dar con ellas y eso pone a tus hijos en peligro.

