Zayn Malik revela detalles sobre su vida fuera de One Direction

El controversial cantante británico Zayn Malik, que ha estado en los últimos meses en el ojo del huracán por sus problemas de ansiedad, esta vez se confesó durante una entrevista para la revista “V Man”, todo lo qué estaría pasando en su vida de no haber participado en la agrupación de gran alcance juvenil One Direction.

Malik, quien llegó al gran quinteto por medio de unas audiciones multitudinarias en el programa “The Factor X”, y con quienes compartió por más de 5 años, explicó que le hubiese gustado seguir estudiando y graduarse para ser un gran profesional.

“Creo que estaría en la universidad y me hubiese graduado en Inglés. “Creo que estaría buscando algún empleo que tuviera que ver con la literatura y la escritura inglesa. Me encanta la poesía y la escritura en general -obviamente, soy compositor, así que sería algo que me siguiese dando ese sentimiento de creatividad que me inspira mi escritura”, agregó.

Recientemente, Zayn Malik habló sobre lo que será su próximo trabajo discográfico el cual prometió iba ser un gran éxito mundial, teniendo entre sus aspectos positivos la incorporación de nuevos elementos nunca vistos en el cantante.

A continuación su último video musical:

DC | Ronda