Wuilly Arteaga relata las torturas durante su detención: GNB violó a una joven dentro de una tanqueta frente a mi (Video)

El violinista de las marchas en Venezuela, Wuilly Arteaga, ofreció declaraciones a los medios este jueves en la Plaza Altamira, luego que el constituyente Diosdado Cabello divulgara un video donde desmentía que había sido maltratado o que le hayan roto su instrumento.

Arteaga aseguró que si fue torturado, además reafirmó que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana le rompieron su violín, desmintiendo toda la información que publicó Cabello, “mi única arma ha sido mi instrumento, nunca he agarrado una bomba molotov”.

“Yo nunca voy a decir una mentira. Siempre he dicho la verdad y mi verdad se mantendrá firme. Si bien salió un video que no voy a decir que es falso, también tengo que decir que no es falsa la edición, en varias oportunidades me hacían entrevistas con la misma ropa”, dijo a los medios.

El joven reseñó que cuando fue detenido lo montaron a una tanqueta de la GNB, y junto a el estaba una muchacha y los funcionarios comenzaron a violarla frente a él.

Relató que luego de este hecho, le quitaron su violín y empezaron a torturarlo a el.