VP sobre infame condena a alcalde Smolansky: o luchamos juntos y vamos hacia adelante o nos van a rebanar a todos

El coordinador nacional encargado de Voluntad Popular y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, diputado Freddy Guevara, condenó la arbitraria sentencia que emitió el ilegitimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra el alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, a través de la cual el régimen venezolano pretende destituirlo de su cargo, inhabilitarlo políticamente y encarcelarlo por 15 meses en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebin) El Helicoide.

“Este es un momento difícil para nosotros. La dictadura está demostrando que, tal como lo advirtió, pretende lograr con las balas lo que no consigue con los votos. David es otro miembro de nuestra dirección nacional, otro dirigente y alcalde de la Unidad Democrática que ha pasado por la rebanadora de la dictadura. Así como hicieron con Leopoldo López y Carlos Vecchio, hoy persiguen a nuestro hermano de mil batallas. El pueblo conoce todas las bondades de David y si de algo estamos seguros es que David Smolansky va a seguir jodiéndole la paciencia a esta dictadura y su espíritu indomable va a seguir llevando el mensaje a los venezolanos. Nicolás Maduro; si usted cree que apresando a un nuevo hermano nos va a mater miedo, sepa que hace todo lo contrario: nos envalentona y nos recuerda que usted jamás nos va a poder traer la paz a Venezuela. Pueblo de Venezuela, o luchamos todos juntos y vamos hacia adelante o nos van a rebanar a todos”.

Ofreció su respaldo al concejal del municipio El Hatillo, Reinaldo Díaz, quien asumirá las funciones del mandatario local. “La sentencia espuria del día de ayer no solo plantea la destitución de David, sino que quien asuma su cargo puede sufrir las mismas consecuencias. Por eso, brindamos todo nuestro respaldo al concejal Reinaldo Díaz, quien asumirá la municipalidad de El Hatillo. Sabemos que la lucha continúa y que no nos van a doblegar hasta lograr #LaMejorVzla”.

En compañía de representantes de los distintos partidos de la Unidad Democrática como el alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde y la diputada Delsa Solorzano de Un Nuevo Tiempo; el diputado Richard Blanco de Alianza Bravo Pueblo; los diputados Jorge Millán, José Manuel Olivares, José Guerra y Carlos Paparoni de Primero Justicia y el diputado Negal Morales de Acción Democrática, entre otros dirigentes, Guevara convocó a los venezolanos a volver a las calles este sábado y movilizarse desde los municipios Chacao y el Hatillo, para respaldar a los alcaldes perseguidos y demostrar firmeza ante la dictadura. Aseguró que pese a la inscripción de candidatos para participar en elecciones regionales, la Unidad Democrática está consciente de que la salida del dictador sólo se logrará con la presión ciudadana. Asimismo, agradeció el constante acompañamiento de la comunidad internacional, la cual ha tomado medidas cada vez más contundentes contra el régimen venezolano.

“En nombre de los perseguidos, reafirmamos que aquí el foco no ha cambiado y convocamos para este sábado al pueblo venezolanos a las calles para decir que seguimos en la lucha y que no nos vamos a rendir. A partir de la instalación del fraude constituyente, Nicolás Maduro se ha mostrado envalentonado, pero se ha conseguido con el muro de concreto que ha representado la comunidad internacional y que hoy lo rechaza. Llego el momento de ponernos de pie, limpiarnos la tierra de las rodillas y tomar una ruta que cumpla con el mandato que dio el pueblo el pasado 16 de julio. Ante cada acción ilegal, tenemos que estar en la calle. Es momento de ponernos de pie de nuevo, superar cualquier tristeza o guayabo que tengamos y volvamos a la calle para demostrar nuestra fuerza, para continuar luchando y poner contra la pared a dictadura. Fuerza, David Smolansky, estamos contigo. Fuerza, Venezuela. Los vamos a lograr”.

Los cargos no son de quien los ocupa sino del pueblo

El presidente de la asociación de Alcaldes por Venezuela, Gerardo Blyde, se solidarizó con su homólogo David Smolansky y con los otros 23 mandatarios municipales que han permanecido asediados por el régimen de Nicolás Maduro. Aseguró que los 80 burgomaestres de la Unidad continuarán defendiendo el derecho a la protesta pacífica, a pesar de la persecución y ratificó el compromiso con los ciudadanos que los eligieron a través del voto. Además, rechazó el golpe de Estado continuado contra los ayuntamientos y recordó a los funcionarios públicos que cada uno de los cargos que ejercen actualmente son otorgados por mandato soberano y no son de ocupación eterna.

“No ha bastado con la asfixia económica, las cual nos ha llevado al punto de la quiebra y nos impide pagar nomina, sino que se utiliza armas supuestamente jurídicas para enjuiciar y encarcelar alcaldes. 23 de nuestros alcaldes tenemos procesos abiertos o han sido destituidos de los cargos. Han buscado cualquier camino distinto a los legales para lograr la salida anticipada de los alcaldes. ¿Esto es lo que dice Maduro que es la paz? ¿esto es lo que dice el gobierno que iba a lograr la Asamblea Constituyente? Quiero decirle al pueblo de Venezuela que ninguno de nosotros tiene miedo a la persecución. El derecho a la protesta constitucional puede ser ejercido de manera pacífica, nos han pedido que acabemos con ese derecho, pero no lo hemos hecho y no lo haremos. Esos cargos no son nuestros, los cargos no son de quien los ocupa sino del pueblo”.

DC/NP