Vladimir Padrino y el alto mando militar repudian sanciones de Estados Unidos hacia Maduro (Comunicado) #1Ago

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, junto al alto mando de la Fuerza Armada Nacional, se pronunció este martes contra las medidas impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
“No es un dictador quien promueve la votación de un pueblo y quien promueve la paz, lo es aquel que quiere ir contra los intereses de una nación soberana“, manifestó Padrino López.
Según el ministro, las sanciones contra Maduro constituyen una agresión a toda Venezuela. “Al sancionar a Nicolás Maduro se sanciona a 8 millones de venezolanos que contra viento y marea salieron a votar el pasado domingo. Se agrede a una sociedad, a todo un país”, aseguró.
Padrino aseguró que existe un “rechazo contundente de todos los venezolanos” hacia la decisión del Departamento del Tesoro y calificó de “injerecismo grosero” la sanción anunciada la tarde de este lunes en Washington.
El general en jefe enfatizó que la decisión del país del norte promueve la “ruptura del orden democrático y constitucional de Venezuela. Ratificamos nuestro apoyo al presidente y comandante de la FAN. Defendemos los intereses del país”.
Comunicado Integro:
COMUNICADO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA NUEVAMENTE ELEVA SU VOZ ANTE EL MUNDO ENTERO PARA MANIFESTAR SU PROFUNDA INDIGNACIÓN Y EL MÁS CATEGÓRICO RECHAZO, AL NUEVO E INFELIZ ACTO DE INJERENCISMO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, QUE DE MANERA VIL HA IMPUESTO SANCIONES ECONÓMICAS AL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, NUESTRO COMANDANTE EN JEFE.
RESULTA VERDADERAMENTE INCONCEBIBLE ESTE TIPO DE MEDIDA, QUE ALEGA “MENOSCABO DE LA DEMOCRACIA Y RUPTURA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL”, PRECISAMENTE LUEGO DE LA CONTUNDENTE DEMOSTRACIÓN DADA POR EL PUEBLO VENEZOLANO, EN RESPUESTA A LA INICIATIVA DEL PRIMER MANDATARIO NACIONAL DE CONVOCAR UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, COMO MECANISMO CONSAGRADO EN LA CARTA MAGNA QUE INVOCA AL PODER ORIGINARIO PARA REPLANTEAR LAS NORMAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONSECUENTEMENTE SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS, PROMOVIENDO LA PAZ Y LA ARMONÍA PARA TODA LA SOCIEDAD. COMO YA HEMOS SEÑALADO, SE IGNORA LA NATURALEZA POPULAR Y LEGÍTIMA DE ESTE PROCESO.
SIN DUDA ALGUNA, EL GOBIERNO NORTEAMERICANO COMO PARTE DE SU TRADICIONAL POLÍTICA INTERVENCIONISTA E IMPERIALISTA, A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DEL TESORO SE ARROGA ATRIBUCIONES EXTRATERRITORIALES QUE VIOLAN FLAGRANTEMENTE ELEMENTALES PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL, CON EL DESQUICIADO PROPÓSITO DE MINAR LA IMAGEN DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL Y POR ENDE SOCAVAR LA INSTITUCIONALIDAD, LA GOBERNABILIDAD Y ESTABILIDAD DEL PAÍS.
DE MANERA INSÓLITA, SE CALIFICA COMO DICTADOR A UN GOBERNANTE ELECTO POR VOLUNTAD DE LA GRAN MAYORÍA DE VENEZOLANOS Y VENEZOLANAS, QUIEN VIENE HACIENDO UN ESFUERZO SUPERLATIVO PARA PRESERVAR LA PAZ DE LA NACIÓN Y EVITAR UNA CONFRONTACIÓN VIOLENTA. POR ELLO, AL INTENTAR INJUSTAMENTE MANCILLAR SU TALANTE DEMOCRÁTICO BAJO ARGUMENTOS FATUOS E ILEGALES, OFENDEN TAMBIÉN LA MAJESTAD Y PUNDONOR DE SUS CONCIUDADANOS.
EN TAL SENTIDO, LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA SE AFERRA MÁS QUE NUNCA A SU MISIÓN CONSTITUCIONALMENTE ASIGNADA; RATIFICA SU INCONDICIONAL APOYO Y LEALTAD A NUESTRO COMANDANTE EN JEFE, Y REITERA EL COMPROMISO HISTÓRICO DE DEFENDER LA SOBERANÍA E INDEPENDENCIA NACIONAL. ¡ESTA PATRIA DE BOLÍVAR, ZAMORA Y CHÁVEZ NO RECIBE ÓRDENES NI ACEPTA AMENAZAS DE POTENCIAS O IMPERIOS EXTRANJEROS! DEFENDEREMOS A TODA COSTA LOS MÁS SAGRADOS INTERESES DEL PUEBLO VENEZOLANO, SU DIGNIDAD, LIBERTAD Y DERECHO IRRENUNCIABLE A DEFINIR SU PROPIO DESTINO.
ACTUAREMOS SIEMPRE CON LA FUERZA DE LA RAZÓN, EL RESPETO A LA LEGALIDAD Y A LOS DERECHOS HUMANOS; PERO BAJO EL IDEARIO DEL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR, DE QUIEN RECORDAMOS LO EXPRESADO EN EL CUARTEL GENERAL DE VALENCIA, EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 1818, EN SU MANIFIESTO DIRIGIDO A LAS NACIONES DEL MUNDO; CITO: “YO LLENARÉ CON GLORIA LA CARRERA QUE HE EMPRENDIDO POR LA SALUD DE MI PATRIA Y LA FELICIDAD DE MIS CONCIUDADANOS, O MORIRÉ EN LA DEMANDA MANIFESTANDO AL ORBE ENTERO, QUE NO SE DESPRECIA Y VILIPENDIA IMPUNEMENTE A LOS AMERICANOS”. (FIN DE LA CITA).
¡CHÁVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE!
¡INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA…
VIVIREMOS Y VENCEREMOS!
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
GENERAL EN JEFE
DC | Caraota Digital