¡Viral! Javier Romero, Pipo Ramírez y Santiago le cantan a Venezuela

Un honor para mi tocar y compartir una descarga musical con mi pana cantante @elpiporamirez y con el maestro del Piano, compositor y ganador de grammys latinos con voz veis, Santiago de @sanluisoficial queríamos tocarle a nuestra amada Venezuela y que mejor canción que "Mis ilusiones". Venezuela se levantara de sus cenizas, yo tengo fe 🇻🇪 #DescargaMusicalVzla

A post shared by Javier Romero (@javierhalamadrid) on Aug 9, 2017 at 6:24pm PDT