Venezuela política y petróleo, por José Lombardi (@lombardijose)

“para edificar la paz se requiere ante todo que se des­arraiguen las causas de discordia entre los hombres, que son las que alimentan las guerras” EnciclicaGaudium et spes

Entender a la Venezuela del siglo 20 y 21 pasa inevitablemente por leer las líneas escritas por Rómulo Betancourt en su libro “Venezuela política y petróleo” como el mismo lo expresó en 1936 “El problema nacional es el de una economía dominada por el más peligroso y agresivo sector del mundo financiero internacional, las compañías petroleras”

La lucha de la élite venezolana se ha reducido en los últimos 100 años a controlar el negocio petrolero, le sirvió a Gómez y sus camarillas hasta que la muerte lo alcanzó en 1935, en 1958 la élite excluida que combatió el militarismo y la dictadura del benemérito, conocida como la “generación del 28” alcanzó el poder y pudo mantenerlo hasta 1998, conocido este periodo como “cuarta república” etapa que culmina a mi modo de ver con la llegada de Chávez y con él la “izquierda venezolana” quienes por cierto fueron los excluidos del periodo anterior, de tal manera que la historia venezolana tiene como característica a “elites excluyentes” quienes pretenden “arrasar” a quienes derrotaron o cualquiera que los ponga en peligro, quizás esto explique las casi treinta constituciones nacionales que hemos tenido.

Todos sin excepción han usado el petróleo como herramienta para mantenerse en el poder junto con alianzas extranjeras que aprovechan nuestra desgracia cultural del “bochinche y la viveza criolla” para fortalecer sus propios intereses, recordemos la famosa frase de la diplomacia mundial “Las naciones no tienen amigos ni enemigos permanentes, sólo intereses permanentes”

Hoy Venezuela le vende a China el 40% del petróleo que produce, esto es el doble de lo que le vende actualmente a los Estados Unidos, otro dato interesante es que China pasó a ocupar el quinto lugar en el mundo como exportador de armamento siendo Venezuela uno de sus mayores compradores, se estima que Venezuela haya gastado en presupuesto militar cien mil millones de dólares entre 1999 y 2015, según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) Venezuela entre el 2012 y 2016 logró alcanzar el lugar 17 en el mundo como importador de armamento, siendo Rusia su mayor proveedor con el 66%, seguidos de España y China con el 12% cada uno.

Todos estos elementos pueden explicar de alguna manera lo que hoy vive Venezuela y sus vecinos latinoamericanos, una lucha antigua de poder por quien domina el mundo, lamentablemente mientras esto ocurre, la mayoría de la población mundial muere de hambre, siendo Venezuela y América Latina quienes más contribuyan a aportar cifras a esta lamentable estadística.

Toda esta situación configura un escenario internacional que puede explicar de alguna manera las posiciones antagónicas de algunas potencias mundiales con el caso de Venezuela, por un lado, China y Rusia avalando el Gobierno de Maduro y por el otro lado los Estados Unidos y sus aliados condenándolo, toda esta situación geopolítica compleja da sentido y validez al reiterado llamado del Vaticano del diálogo entre venezolanos.

En manos de los venezolanos está la posibilidad de cambiar una adversidad en una oportunidad, son tiempos de deponer actitudes personales o grupales y colocar el interés de la nación por encima de todos, nos guste o no, el sector militar juega un rol estelar en estos momentos difíciles que vive el país, no se trata de favorecer a uno u otro bando, se trata de defender la soberanía de un pueblo acechado por intereses externos que no tienen nada que ver con los que aspiramos la inmensa mayoría de los venezolanos: “Paz y Progreso”

DC / José Lombardi / @lombardijose