Vea en los carros que llegaron los diputados de la ANC al Palacio Federal Legislativo #4Ago

Diputados de la asamblea nacional constituyente (ANC) arribaron este viernes al Palacio Federal Legislativo, lugar donde se instaló el poder, en camionetas rojas de último modelo.

Las camionetas rojas en las que se trasladaron los parlamentarios, unas Toyota Four Runner, están recién salidas de los barcos en las que fueron importadas a Venezuela, aseguró Anatoly Kurmanaev, corresponsal de The Wall Street Journal en el país.

“Mucho rojo por el Congreso de Venezuela, incluyendo las nuevas camionetas recién salidas del bote. En un país con un sueldo mínimo de 7$”, escribió Kurmanaev en su cuenta de Twitter.

El mensaje en la red social publicado por el periodista está acompañado por una presunta fotografía de los vehículos utilizados por los nuevos diputados que legislarán en el Parlamento.

