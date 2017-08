Trapitos al sol: Annarella Bono habla sobre relación con padre de su hija

Luego de que se hicieran publicas las imágenes de los tremendos paseitos y lujitos que se daba el presidente de la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN), Antonio Morales en compañía de a la que muchos tildaron de amante, ahora salieron otros nuevos detalles a la palestra pública.

Los reales de la Revolución Bolivariana parece que les va muy bien a Morales, como para disfrutarlos en compañía de Luz Mar Sánchez, @LuzMar83, a quien muchos nombraron como la “amante” debido a que él estaba casado con la presentadora de televisión Annarella Bono.

Pero nada es lo que parece, pues después de que se divulgaran las imágenes de Antonio Morales bien acompañado, las cuales se lograron ver por las fallas en las plataformas sociales Instagram y Facebook en el ámbito mundial, que desprotegió la privacidad de varias cuentas en dichas redes, se iniciaron los comentarios al respecto y Annarella decidió sacar los trapitos al sol.

Al hacerse públicas varias fotografías de quien hasta ahora, la opinión pública pensaba que era esposo de la animadora Annarella Bono, el superintendente bancario, Antonio Morales. El exedecán de Hugo Chávez, los usuarios no dudaron en caerles encima y averiguar sobre el acontecimiento.

Por tal motivo, Annarella publicó un comunicado donde dio a conocer su separación del padre de su hija desde hace dos años y medio, lo que dio paso al divorcio. Cabe destacar que la animadora desconocía el estatus de su expareja, por lo que calificó la publicación de las fotos en cuestión como “vergonzosa” y sin incumbencia con tu vida personal.

Destacó que esa etapa de su vida la mantenía en secreto por respeto al proceso que se vivió y por amor a su hija, además agradeció a las personas que estuvieron para apoyarla durante el suceso.

Aprovechó para dejar claro que las acciones políticas, económicas, sociales o personales no le afectan y finalizó aclarando que “la vida sigue, si algo me enseñó fue amor propio y eso es el legado que le dejaré a mi chiquita. La lealtad y la dignidad no se negocian”.

Palabras de Annarella Bono por la red social Instagram:

“A LOS MEDIOS, A LA OPINIÓN PÚBLICA A MIS SEGUIDORES Y DETRACTORES: Durante algún buen tiempo, ya 3 años, he guardado silencio con el mayor respeto posible a mi hogar, a mi hija y a mí misma, en cuanto a mi relación personal con El Padre de mi hija. Hoy las circunstancias públicas, por demás vergonzosas, que se han hecho virales en las redes sociales no se con cuál intención, me imponen la necesidad de compartir mi intimidad con ustedes. En 1er Lugar no entraré en detalles, ni mucho menos asumiré el rol de víctima que algunos quisieran. 2do ciertamente no es fácil, mucho menos placentero, ver al padre de mi hija en una exposición pública que es desconocida para nosotros, no obstante con mucha hidalguía debo comunicarles que hace más de 2 años y medio decidí separarme física y emocionalmente de él por circunstancias de diversa índole que no viene al caso poner en relevancia. Por ende sus acciones#políticas, #económicas, #sociales o #personales NO son de mi INCUMBENCIA. Fue un proceso doloroso, emocionalmente complicado, como todo duelo, como toda ruptura lo mantuve en privado. Luego que la situación emocional de separación fuera totalmente irreversible dimos el paso para sostener un DIVORCIO. Esto significa que tanto EL como YO somos personas libres y adultas para ejecutar los actos que moral y emocionalmente dicten nuestras consciencias. Creo firmemente en los #valores, los #principios, la #familia y el#matrimonio pero sobre todo en el #RESPETO. Doy gracias a quienes aún con sus críticas me han fortalecido. No siempre tuve la mejor cara, pero siempre he puesto mi mayor esfuerzo y mi mejor sonrisa para entretener a mi amada#Venezuela . Muchos me han acompañado en este tránsito, a todos mis amigos y familia GRACIAS! No tengo nada que ocultar, nada que juzgar, nada que defender. Siempre seré Anarella Bono! Sólo pido RESPETO para mi HIJA y para nosotros como PADRES. La vida sigue, Si algo me enseñó fue AMOR PROPIO y eso es el LEGADO que le dejaré a mi chiquita. La #LEALTAD y la #DIGNIDAD no se negocian ❤️ #UnDiaALaVez “

