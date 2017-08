Trabajador con discapacidad fue despedido por no votar por la ANC

Un trabajador con discapacidad del Ministerio de Hábitat y Vivienda fue despedido luego de que se negara a participar en las elecciones de la asamblea nacional constituyente.

Javier Hernández denunció en sus redes sociales que fue despedido la mañana de hoy de la institución. Hernández cumplía funciones de economista en Fábrica de Insumos 27 de Febrero S.A, ente adscrito al Ministerio.

Hernández informó a través de la plataforma digital que llevaba cinco años trabajando para el Ministerio y que el motivo del despido es que no apoyó la asamblea nacional constituyente.

Hernández denunció en un blog digital que varios empleados fueron amenazados con ser despedidos si no votaban el pasado30 de julio.

“Lo grave de la situación no es que me despidan, sino lo terriblemente irregular del procedimiento: no me dejaron entrar a la empresa, no me entregaron carta de despido, sino que fui informado verbalmente por un funcionario subalterno, que, para acceder al pago de mis prestaciones por antigüedad, debo consignar una carta de renuncia y por supuesto, comprometerme a no interponer ninguna acción en defensa de mis derechos laborales.”

Hernández indicó que tiene el audio de la amenaza que recibió.

Informo con orgullo que acabo de ser despedido de la institución donde trabajé por cinco años, por no votar en el fraude constituyente pic.twitter.com/2Yz6vZ09OR — Javier Hernandez (@jhernandezucv) August 2, 2017

Hoy me tocó a mi. Botado por ser opositor! https://t.co/EwPvQg4snQ — Javier Hernandez (@jhernandezucv) August 2, 2017

DC | El Nacional