Smolansky: Seguiré siendo el alcalde de El Hatillo mientras el pueblo decida #8Ago

El alcalde de El Hatillo, David Smolansky, aseguró que seguirá presidiendo el ayuntamiento de la referida jurisdicción “mientras el pueblo lo decida”.

Durante su intervención en el pronunciamiento realizado este martes por la Unidad Democrática, Smolansky remarcó que “no se rendirá” antes las amenazas y persecuciones practicadas por parte del régimen de Nicolás Maduro.

“Quien les habla seguirá siendo alcalde del El Hatillo (…) no me voy a rendi, pase lo que pase mañana, ustedes tienen que defender El Hatillo, ustedes tienen que defender su alcaldía porque esa fue su voluntad cuando me eligieron”, sentenció.

Cabe destacar que para este miércoles el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fijó la audiencia del Alcalde quien deberá comparecer ante el máximo tribunal del país.

DC | LP