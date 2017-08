¡Sin pelos en la legua! Así fue la crítica de Vanessa Senior al Canal i

La comediante Vanessa Senior felicitó este lunes 28 de agosto a su maquilladora Haidy Arcia y sin pelos en la lengua, aprovechó para soltar varias críticas hacia el canal de televisión donde trabajó, Canal i.

“Mi MEIKO… te dije alguna vez que largarse de Canal i daba suerte… y me hiciste caso…. ahora eres una mujer próspera… con un trabajo valorado y nombre que no cualquiera tiene mi amor…. en ese canal solo serías una esclava mal pagada…. y yo no lo iba a permitir jamás… todo este rayo de luz es para desearte FELIZ CUMPLEAÑOS”, escribió en un post de Instagram.

Como se recordará, la comediante formó parte de la nómina del canal hasta el año 2015 cuando fue despedida, supuestamente luego de que se hiciera viral en las redes sociales el video donde criticó el hecho de no poder comprar varias pastas dental en una reconocida cadena de Farmatodo.

DC | El Cooperante