Sigue estos sencillos consejos para ver el eclipse solar de este lunes 21 en Venezuela

No todos los años se pueden ver fenómenos naturales tan asombrosos como los eclipses solares, un espectáculo astronómico que no pasa desapercibido por millones de terrícolas. Esto solo ocurre cuando la luna transita frente al Sol en fase de luna nueva, pues se encuentra situada entre la Tierra y el Sol.

Mientras que el satélite preferido del planeta Tierra –la luna– experimenta varios eclipses al año, su trayectoria con el astro coincide apenas un par de veces en la década. Los próximos eclipses solares que podrán observarse desde Venezuela ocurrirán en el año 2023 y 2028, por lo que no es buena idea perdérselo y esperar seis años para el próximo.

El eclipse solar será parcial y producirá un un 52,9% de oscuridad en la ciudad de Caracas. La luna comenzará a tocar el borde del astro a las 02:28 p.m. pero no será hasta las 03:45 p.m. que alcanzará su punto máximo, en el que ocultará casi la mitad del Sol. La luna terminará su paso a las 04:52 p.m.

Todas las ciudades en Venezuela podrán ver el eclipse a la misma hora que en Caracas, pero de acuerdo a su locación, se podrá ver a la luna cubrir en mayor o menor proporción el Sol.

Sin embargo, el clima podría entorpecer la vista del eclipse. El pronóstico climático para el lunes 21 arroja que varias ciudades del centro del país tendrán un día nublado con posibilidades de lluvia. Particularmente, en Caracas, donde estará mayormente nublado.

Mientras que en Venezuela y demás partes del continente americano observarán un eclipse parcial del Sol, en una franja de los Estados Unidos las personas podrán observar un eclipse solar total.

Para los humanos que quieran ver como el eclipse total, la NASA permitirá ver el fenómeno astronómico a través de un streaming en vivo que podrás encontrar aquí.

Cómo verlo y no quedar ciego en el proceso

Incluso si el clima lo permite, los humanos no debemos ver el eclipse, al menos no sin protección para los ojos por la fuerte luz ultravioleta que emite el Sol, que durante el eclipse es aún mayor. Los peligros son reales, pues observar directamente la estrella unos cuantos segundos puede quemar la retina y hasta causar ceguera.

Los mitos que dicen que es seguro ver el Sol a través de radiografías, discos, vidrios y lentes polarizados son todos falsos, afirma la NASA y los expertos en el tema. Tampoco se puede ver a través de los lentes de una cámara, un telescopio, binoculares, entre otros.

Una especialista en oftalmología señaló que se pueden usar lentes y cristales aptos para soldar para ver el eclipse, pues estos cuentan con un grado de protección ante los rayos ultravioleta, pero solo deben usarse por pocos segundos, pues igualmente puede hacer daño a los ojos.

Sin embargo, hay otras formas de verlo. Existen lentes especiales aprobados por la NASA para ver eclipses de manera segura que son vendidos a precios económicos. Pero, ya que en Venezuela eso no es una opción, se puede recurrir a más creativas formas, como proyecciones.

Se puede hacer tanto con binoculares y telescopios como con una sencilla hoja de papel, y si no tienes nada cerca, puedes usar tus manos. Para proyectar el eclipse usando las manos, debes cruzar las manos con los dedos abiertos, de manera que queden pequeños espacios cuadrados entre los dedos. Luego, dandole la espalda al Sol, mira la sombra que produce tus manos en el piso. Observarás la figura que, durante el eclipse parcial, va a revelar la forma decreciente y creciente del Sol, como se ve en la foto.

Esto también funciona con los espacio de las hojas en los arboles, por lo que si estás cerca de uno, podrás observar el eclipse en la sombra.

Para proyectar el eclipse usando una hoja o cartulina, se debe perforar en ella un círculo de 1 centímetro de díametro. Está se pondrá hacia el Sol, y a través del agujero se proyectará sobre la superficie de una segunda hoja la sombra del eclipse. Una moda bastante común durante los eclipses es recortar la forma de países en el material usado para proyectar el eclipse.

Por otro lado, si dispones de binoculares o un telescopio, debes dirigir el lente hacia el Sol y observar la luz proyectada en una superficie a 30 o 40 centímetros. La página timeanddate.com ilustra cómo debe hacerse.

DC | Runrun.es