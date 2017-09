Siete cosas que le pasan a tu cuerpo cuando comes mucha proteína

Una ida al supermercado y esta claro que nuestra cultura esta obsesionada con la proteína. Desde el pudin hasta el paquete para preparar hotcakes (pancakes) hasta lácteos como la leche y el yogurt casí todo adicionado con nutrientes adicionales.

La proteína te ayuda al crecimiento del musculo, te quita el hambre y ayuda a bajar de peso, así que esta revolución culinaria puede parecer algo muy bueno para tu cuerpo. Pero aunque los nutrientes sean buenos comer en exceso puede tener serias consecuencias para tu cintura y tu salud.

Tragicamente Meegan Hefford murió por comer exceso de proteína en Junio del 2017, De acuerdo con el sitio Australiano Perth Now. Los doctores le descubrieron que una combinación de sobredosis de proteína y las proteínas para generar músculos, además del diagnostico de una rara enfermedad Síntoma de Urea (UCD, por sus siglas en inglés) que hizo que su cuerpo no desechara el exceso de proteína fue lo que causo su muerte.

Aunque solo una persona entre 8,000 sufre de UCD, cualquier persona puede sentir los efectos negativos hacía su salud por consumir exceso de proteína. ¿Cuánto es demasiado? La regla del dedo es que los hombres deben consumir 0.45 gramos de proteína por cada libra de peso y las mujeres 0.35 gramos por cada libra de peso. Así que eres una mujer de 150 libras, debes consumir solo 52.5 gramos de proteína al día. Ahora te invitamos a leer y descubrir las cosas extrañas y de miedo que le pueden pasar a tu cuerpo cuando comes mucha proteína.

1. PUEDES DAÑAR TUS RIÑONES

Cuando acabas un corte de carne, muslo de pollo o cualquier estimulante de musculo, también consumes nitrógeno, que es natural que ocurra cuando los amino ácidos hacen las proteínas. Cuando consumes una cantidad normal, eliminas el nitrógeno, sin daño. Pero cuando comes una tonelada de comida, tus riñones se sobre ejercitan e impiden eliminar el nitrógeno extra, explica Cassie Bjork, Médico “A corto plazo, no es peligroso para la mayoría de las personas. Pero cuando consumes en exceso incrementas el riesgo a dañar los riñones”. advierte.

2. ESTARÁS MUY SEDIENTO.

¿Recuerdas del nitrógeno extra del que te hablamos? No solo puede dañar tus riñones sino dejarte muy sediento. La razón “Los altos niveles de nitrógeno son tóxicos. El mecanismo de defensa del cuerpo es usar fluidos y líquidos para eliminarlos, lo cual te puede dejar con mucha sed” explica Bjork. Incrementar tomar más agua puede dejar con el efecto opuesto.

3. TU ALIENTO SE VUELVE APESTOSO

Muchas personas que consumen proteína lo hacen para no comer carbohidratos. Pero cuando estas en una dieta baja en carbohidratos, el cuerpo almacena grasa para la energía. Aunque esto puede hacer que tus abdominales se noten más (al menos al principio) no es tan bueno para tu aliento “Cuando no comes suficientes carbohidratos, tu cuerpo quema grasa y proteína. Lo cual es parte de un proceso llamado Ketosis. Desafortunadamente los ketones tienen un desagradable olor que no puede ser cubierto por el cepillado o la limpieza de dientes” afirma la dietista Isabel Smith. Bajar tu dosis diaria de proteína y consumir carbohidratos puede ser el remedio, así como tomar más agua.

4. SUBIRÁS DE PESO

Una dieta alta en proteínas puede ayudar a bajar de peso en un principio pero en realidad puede causar que subes de peso en el largo plazo. De acuerdo a un reciente estudio español. Entrevistaron a 7,000 estudiantes durante 6 años. Después de analizar los datos encontraron que aquellos con una dieta alta en proteínas tenían hasta un 90% de riesgo de subir de peso que aquellos que comían menos proteína. ¿Cuando peso de más? 10% del peso de su cuerpo o hasta 15 libras en mujeres que pesaban 150 libras.

5. ESTARÁS MÁS FLÁCIDO

No sólo subirás de peso, pero la mayoría del peso estará en forma de flacidez. Sabes cuanto trabajaste en hacer los abdominales, pues diles adiós. Cuando consumes exceso de proteína, la proteína extra se convertirá en grasa. Y los amino ácidos serán desechados de tu cuerpo.

6. PUEDES MORIR MÁS PRONTO

De acuerdo a un estudio que siguió a varios adultos por casi 20 años, aquellos que comían una dieta rica en proteínas animales era más probable que murieran de cáncer que aquellos que consumían poca proteína. Otros descubrimientos en otro estudio arrojaron que aquellos que consumían mucha proteína tenían hasta 66% de riesgo de morir que aquellos que consumían menos proteína.

7. TE PUEDES SENTIR CON NAUSEAS TODO EL TIEMPO

Cuando consumes muchas pechugas de pollo, malteadas de proteína y huevos, tu sistema digestivo no puede procesar el exceso de proteína. Bjork afirma” Esto puede causar indigestión y nauseas, incrementando tu posibilidad de tener un estomago delicado”.

