A través de las redes sociales se filtro una fotografía nuevo Samsung Galaxy Note 8 pocas semanas antes de su lanzamiento oficial.

De acuerdo con las fotos el celular tendría un frente muy similar al Galaxy S8, con una pantalla más grande, pequeños marcos y bordes redondeados. Contará con un botón dedicado para el asistente virtual Bixby y el sensor de huellas dactilares se encontraría en la parte trasera.

When it rains etc. pic.twitter.com/D0lFR5Wn1B

— Evan Blass (@evleaks) August 1, 2017