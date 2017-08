Roger Federer: “Pensé que me tomaría un par de meses más poder ser número 1”

El helvético mostró hoy una versión más agresiva y eficaz en Montreal ante Bautista. En rueda de prensa se refirió a esto mismo. “Jugar agresivo en Montreal da resultados. Hoy me sentía bien en la red así que prefería eso que no quedarme en la línea de fondo y que me costara más”, comenzó diciendo.

“Ayer me costó más pero hoy fue mejor. Di un pequeño paso hacia adelante, ajustando mi posición entendiendo que la pelota está volando mucho”, agregaba Roger Federer, que tiene opciones de acercarse a sólo 10 puntos de Nadal en el ranking si gana el torneo. “Rafa tuvo la opción de ser Nº1 esta semana. Pensé que me tomaría un par de meses poder hincarle el diente, pero ahora que Rafa está fuera, puedo dar grandes pasos hacia él. Todo depende de jugar bien, pero debo centrarme en mi próximo partido ante Haase”, sentenciaba.