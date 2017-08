Ricky Martin se negó a cantar con Maluma en un concierto en Costa Rica

Según varios medios de comunicación costarricenses, el cantante boricua se negó a cantar con Maluma en un concierto llevado a cabo en San José de Costa Rica.

Tal y como se pautó, ambos cantantes interpretaron sus hits musicales por separado; el puertorriqueño fue el primero en salir al escenario, a las 7:30 p.m., y el colombiano a las 9:30 p.m, de acuerdo con el diario La Nación de Costa Rica.

El equipo de producción del concierto había prometido que los artistas cantarían “Vente pa’ acá” cuando Ricky se preparara para abandonar la tarima y Maluma apareciera. Sin embargo, cuando el puertorriqueño comenzó a cantar la canción y el colombiano no salió, los asistentes quedaron sorprendidos.

Free Productions, empresa organizadora del evento, aseguró que sus empleados también quedaron extrañados cuando el colombiano no salió en ese momento. De acuerdo con La Nación, el productor de Ricky Martin aseguró que él rechazó cantar con Maluma.

PURA VIDA!!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 🇨🇷❤️🇨🇷❤️ #MalumaWorldTour A post shared by MALUMA (@maluma) on Aug 17, 2017 at 10:11am PDT

“Todo se planeó para que ellos cantaran juntos, ayer (miércoles) estuve reunido con la mánager de Ricky y el mánager de Maluma, pero no se llegó a un acuerdo. Desde el viernes pasado ha habido mucho intercambio de correos, pero no he tenido una respuesta oficial sobre lo que pasó. Maluma sí quería, el que no quiso fue Ricky Martin, ellos (los managers) no me han dicho nada, ni creo que me lo vayan a decir”, dijo Óscar Umaña, presidente de Free Productions.

Una pequeña muestra de lo qué pasó en Costa Rica 🇨🇷! #MalumaWorldTour ❌ A post shared by MALUMA (@maluma) on Aug 17, 2017 at 6:10pm PDT

