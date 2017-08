Tren sin tracción generó una detonación en la estación Plaza Venezuela del Metro de Caracas #15Ago

Este martes usuarios a través de Twitter reportaron una detonación en la línea 1 del metro de caracas en la estación de Plaza Venezuela. Los clientes del transporte público estarían siendo evacuados.

Asimismo, se indicó que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) tomó el sitio.

Por su parte la cuenta en Twitter oficial del servicio de trasporte indicó que el “inconveniente” se produjo debido a un tren sin tracción, por lo que se generó retraso en el lugar.

#15Ago 6:20Pm La GN tiene tomada na estación Plaza Venezuela, obvio no informan, no se puede entrar, la cuenta @metro_caracas no informa

— César Rivas (@rivasrivas) August 15, 2017