Rechazan arbitraria detención de Julio García junto a otros líderes gremiales y sindicales

La presidenta del Colegio de Enfermeros de Carcas, Ana Rosario Contreras, condenó en compañía de dirigentes del Frente Unitario Sindical la detención arbitraria del presidente del Colegio de Enfermeros de Carabobo, quien fue detenido hace dos días por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) quienes le acusan de estar relacionado con el asalto al Fuerte Paramacay. Desde entonces también han sido detenidos la presidenta del Colegio de Contadores de Carabobo, el responsable de Fetrasalud en la entidad y el secretario de la Federación de Jubilados y Pensionados.

“Nos dirigimos hoy al pueblo venezolano para manifestar nuestro profundo rechazo en contra de la persecución de dirigentes gremiales y sindicales en el estado Carabobo. En particular la detención de Julio García, presidente del Colegio de Enfermeros del estado Carabobo y un hombre honesto cuyo único crimen fue denunciar las irregularidades y fallos del régimen de Nicolás Maduro en el manejo del sector salud, por denunciar eso fue secuestrado por funcionarios del Sebin como si fuera un vulgar delincuente en frente de su hija. También está involucrada la presidenta del Colegio de Contadores de Carabobo, el responsable de Fetrasalud en la entidad y ahora el secretario de la Federación de Pensionados y Jubilados”.

Contreras aseguró que todos los grupos gremiales presentes podían dar buena fe de la honradez de los líderes gremiales secuestrados por el régimen. En ese sentido, acusó al director del Sebin, Gustavo González López, de querer montar una olla para cercenar los derechos de los líderes gremiales y sindicales del país. “Como dirigentes gremiales, como profesionales damos fe de la honradez de estas personas. Pareciera, que Gustavo González López como director del Servicio Bolivariano de Inteligencia pretende usar su informe sobre lo que sucedió en el Fuerte Paramacay para cercenar los derechos de los trabajadores venezolanos”.

Destacó que pese a la persecución contra los dirigentes gremiales y sindicales el régimen de Maduro no podrá ocultar la terrible crisis humanitaria que afecta al país, ni tampoco impedir que los profesionales sigan denunciando los problemas en las áreas que le competen. Indicó que Nicolás Maduro ha demostrado una vez más su talante dictatorial puesto que no es propio de una democracia sacar esposados a profesionales como si fueran delincuentes por pensar distinto.

“Lo que no pueden ocultar es la terrible crisis humanitaria en el país, porque un acto de terrorismo es ser responsable de que los enfermos no consigan sus medicamentos. Nosotros no podemos permitir que al licenciado Julio García le envíe un tribunal militar a Ramo Verde para que luego amanezca hoy en el Sebin de Naguanagua. Rechazamos con firmeza la amenaza que subyace en el informe del director del Sebin, quien asegura que tomará acciones contra quienes critiquen al régimen. Dejar morir a miles de venezolanos por no buscar una solución al problema si es un acto de terrorismo, y de eso ustedes son responsables. Que sepa Nicolás Maduro que por salir los profesionales a reclamar mejoras en las áreas que nos competen no somos terroristas. Usted asegura que es un demócrata, pero no es propio de una democracia sacar esposados a los profesionales por pensar distinto como si fuéramos delincuentes”.

El presidente ejecutivo de Fetrasalud, Pablo Zambrano, señaló que el régimen de Nicolás Maduro pretende usar a los dirigentes gremiales como chivos expiatorios para ocultar su propia debilidad. “Yo particularmente creo que con esto el régimen pretende ocultar sus debilidades, porque hasta el momento ningún vocero ha explicado cómo fue que se colaron más de 20 personas en el Fuerte Paramacay. Ahora pretende González López culparnos a los dirigentes gremiales porque hemos sido honestos al denunciar la profunda crisis que afecta a Venezuela, para usarnos como chivos expiatorios. Nosotros sabemos que nuestros compañeros no tienen nada que ver con este suceso, es más, los delincuentes son ellos porque nuestros compañeros no son militares y no pueden ser juzgados en tribunales militares”.

En ese aspecto, reiteró que Nicolás Maduro se ha declarado una vez más como un gobernante dictatorial. No obstante, aseguró que independientemente de la persecución los líderes gremiales y sindicales del país continuarán luchando en las calles para restaurar el hilo constitucional. “Este Gobierno se ha declarado dictatorial, porque persigue a todo quién levanta la voz para juzgarlo con un tribunal militar y encarcelarnos. Nosotros desde Fetrasalud, con sus 52 sindicados a nivel nacional seguiremos denunciando lo que sucede en los hospitales pese a estas amenazas. Porque terrorismo es que un paciente tema por su vida porque en el hospital no hay medicinas para tratar su enfermedad”.

Finalmente, la dirigente de la coordinación nacional de la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE), Ana Yanes, aseguró que se llevará el caso de los dirigentes gremiales arbitrariamente detenidos a instancias internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en cuyo caso el régimen de Nicolás Maduro ha violentado los convenidos 87 y 111.

“El presidente del Colegio de Enfermeros de Carabobo, la presidenta del Colegio de Contadores de Carabobo y el presidente de Fetracarabobo han sido apresados por orden de Nicolás Maduro. Todos ellos son gente proba, que no tienen nada que ver con las debilidades que pueda tener la República en sus estamentos militares. Desde la Unión Nacional de Trabajadores acudiremos a la OIT para denunciar la violación del convenio 87 que establece la libertad y autonomía del movimiento sindical, del convenio 111 que establece la discriminación del régimen cuando persigue a trabajadores por no estar de acuerdo con su posición política. Solicitamos a la comunidad internacional un pronunciamiento frente a este atropello, en defensa de nuestros derechos humanos y del estado de derecho en Venezuela como lo establece la Constitución de 1999”, puntualizó.

Al pronunciamiento acudieron la responsable del Colegio de Enfermeros del Estado Vargas, Maryori Díaz, así como otros voceros del Frente Unitario Sindical.

