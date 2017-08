Ramos Allup: En la oposición debemos tener a los mejores candidatos

Este miércoles durante una entrevista Henry Ramos Allup, diputado y secretario general de Acción Democrática, aseguró que la oposición venezolana debe utilizar todos los recursos posibles para lograr un cambio de gobierno.

“A un régimen como este no se le derrota quedándose en casa. Si tú no vas a la resistencia, a la participación, nunca vas a salir de la dictadura. Por eso es que el gobierno no quiere elecciones y cuando las hace pone tantas trabas para tratar de hacer fraude”, indicó.

El diputado manifestó que no le preocupan las fuertes criticas por haber anunciado que su partido sí participará en los comicios de Octubre. “No entiendo por qué hubo tanta virulencia cuando anunciamos algo que es lógico, esas personas que hicieron la lluvia de críticas se están quedando cada vez más solas”.

“Debemos hacer todo lo posible para tener a los mejores candidatos. Si tenemos a un diputado con las facultades para ganar en un estado, no hay problema, porque todos sus suplentes son de la oposición. Hay estados puntuales que ya tienen candidato unitario como Anzoátegui o Nueva Esparta, en el resto haremos primarias”, agregó.

DC/EN