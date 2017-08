¡Que bajo! Julián Gil revela detalles en encuentro sexual con Marjorie de Sousa

El pleito entre Julián Gil y Marjorie de Sousa regresa a los titulares, ya que después de darse a conocer que la rubia solicitó una prueba de ADN para confirmar que Matías Gregorio es hijo del argentino; sale a la luz que el actor destapó detalles del encuentro sexual que tuvo con la exreina de belleza.

De acuerdo con TVNotas, el artista le confesó a sus amigos más cercanos que sólo tuvo intimidad con la venezolana en una ocasión. “Él aseguró que sólo se había acostado una vez con ella, y que había sido mera calentura, pero que no tenía la intención de tener una relación seria y mucho menos un hijo”, reveló a la revista un allegado al galán.

El informante precisó a la publicación que después de enterarse de que se convertirían en padres, Julián Gil y Marjorie de Sousa evitaron estar juntos sexualmente otra vez. “Él contó que no y que cuando vivieron juntos no se podía porque sus horarios de trabajo no se los permitirían, o porque ella no quería y le ponía pretextos”, puntualizó la fuente.

MARJORIE DE SOUSA EXIGE PRUEBA DE ADN A JULIÁN GIL

TVNotas detalló que antes de que la actriz solicitara el examen de paternidad, supuestamente el galán tenía dudas; sin embargo, en entrevista con People En Español señaló que accederá a la prueba de ADN, pero que él está seguro que Matías Gregorio es su hijo.

“Sentí muchísima sorpresa, no entendía qué estaba pasando. Pero cuando pide una investigación de paternidad es porque se quiere saber en realidad cuál es el vínculo sanguíneo entre el niño y el padre, pero si la señora tiene dudas o quiere certificar algo, está en todo su derecho”, detalló Gil, quien a través de las redes sociales también se refirió a la polémica.

“Estoy sorprendido por esta decisión, en su momento podré hablar con ustedes. Por ahora les puedo asegurar que en mi corazón no existe ni la más mínima duda de que Matías es mi hijo y estoy dispuesto a hacerme la prueba cuando se me solicite. Saludos y bendiciones”, agregó el artista.

DC | Agencias