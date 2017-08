¡Por primera vez! Chris Brown habla de la golpiza que le dio a Rihanna (Foto)

Por primera vez el cantante Chris Brown presenta Welcome to my life, un filme en el habla de la golpiza que le propinó a la cantante Rihanna en el 2009.

Brown, fue declarado culpable de maltrato tras propiciarle una paliza y dejarla casi irreconocible.

En el vídeo, confesó lo que ocurrió esa noche. Aquel desafortunado momento le costó convertirse en el “enemigo público número uno de Estados Unidos”, dice.

“Pensé en suicidarme y todo eso. No comía, no dormía. Me drogaba todo el tiempo”, revela. El rapero fue condenado a prisión tras ser encontrado culpable de violencia doméstica y sentenciado a 5 años de libertad condicional, trabajo comunitario y terapia psicológica.

“Fue el peor momento de mi vida y probablemente de la suya también. Sentí que iba a perder a mi niño”, dice la madre del cantante.

“Si tienen alguna duda de si Chris Brown estaba acabado, las pienso despejar todas”, termina diciendo.

DC/G