¡Por fin! Julián Gil podrá ver a su hijo fuera de tribunales

El actor argentino Julián Gil, podrá ver a su pequeño Matías sin la presencia de autoridades, ni tener que pagar esa alta suma de dinero que le pide la venezolana Marjorie de Sousa.

Una Sala Familiar resolvió favorablemente el recurso de apelación solicitado por Gil para tener oportunidad de compartir con su hijo.

El régimen de visitas no está aún completamente establecido, pues depende la salud de bebé, y es que el histrión tendrá previamente que informar al juzgado de la condición médica del niño y con base a ello poder verlo.

Rodrigo Carmona, abogado del actor, “Se decretó una pensión alimenticia provisional, y obviamente ellos la tienen que ejecutar, el descuento lo tienen que materializar, no sé si ya lo hayan hecho, incluso no parece que ya lo hayan hecho, no lo sé”.

DC/CD