Podrán descubrir tu edad por el uso que le das a las redes sociales

La forma en la que utilizas las redes sociales, en este caso Facebook, podrán saber la edad que tienes. Esto gracias a un nuevo estudio publicado por investigadores de la Universidad de Dakota del Norte.

Por su parte, los adultos se sienten atraídos por todas las fotografías y mantienen actualizando su estado o perfil. Aunque son reservados en el tiempo que se la pasan frente a esta red social, por miedo as ser criticados.

Un estudio reveló que los jóvenes postean más; en cambio, los mayores prefieren mirar lo que hacen sus contactos.

“No he puesto nada en años. No necesito decir: ‘¡estoy comiendo!’ No entiendo ese tipo de comunicación”, dijo un participante de dicha investigación.

Los investigadores, que informan de sus conclusiones en la revista Telematics and Informatics, advirtieron a los desarrolladores de Facebook de que deben centrarse en la configuración de la privacidad para aprovechar el mercado de las personas de más edad.

