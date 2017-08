Pianista Gaby Montero envía emotivo mensaje a Wuilly Artega

La reconocida pianista venezolana Gaby Montero envió un emotivo mensaje al violinista Wuilly Arteaga, detenido por la Guardia Nacional, este 12 de agosto.

“Aunque aún no nos conocemos personalmente, he sabido de tí por tus actos de valentía y gran amor por nuestro país. Quería mandarte estas palabras para que te sientas apoyado, entendido y querido por muchos de nosotros. No estás solo”, comenzó la carta Montero.

El mensaje habría sido enviado personalmente a Wuilly en horas de la mañana, pero al ver que había llegado rápidamente a redes sociales, Gaby Montero decidió compartir el mensaje con todos sus seguidores de Facebook e Instagram.

Se lee también en la carta el siguiente texto: “Seguramente no has podido ver las denuncias en la prensa y en los medios sociales de quienes hemos alzado nuestras voces por ti, y por eso quería escribirte personalmente para que sepas que no estamos callados y que has despertado una gran ola de cariño y empatía”, siguió la nota, de apenas unos pocos párrafos de extensión pero con un fuerte sentido de apoyo al violinista que fue apresado hace 16 días.

La pianista internacional terminó la nota pidiéndole a Arteaga que se mantenga fuerte, optimista y “siempre con la certeza de que te acompañamos”. “Algún día compartiremos escenario en una Venezuela libre”, dijo Montero.

DC/EN