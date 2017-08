Periodista zuliano, paga el CNP. Por Yrmana Almarza (@Yrmana) 

“…ellos quienes hoy despotamente pisotean toda legalidad, tienen los días contados, están cada día más solos, solo tienen un poder manchado y tatuado de sangre y dolor; que nadie se canse, que nadie se vaya, que nadie deje de luchar porque las libertades no son regalos gratuitos…”, Carol Camacho Medina, 5 de agosto de 2017.

Perdemos más si no pagamos… El Colegio Nacional de Periodistas, seccional Zulia, nuestra seccional, al igual que todas las instituciones ha sido tocada por la crisis y enfrenta un riesgo real: el del cierre. Esto, aunque no lo creas, es posible de manejar e impedir si tú, mi estimado colega periodista zuliano, pagas tu colegiación. Actualmente, sólo el tres por ciento de la nómina de periodistas estamos solventes. Para que se entienda, de más de cuatro mil periodistas inscritos en el gremio, pagamos unos 100. Esto es inaceptable cuando la anualidad no alcanza los 20 mil bolívares. Entiendo que todos vivimos tiempos de grandes retos, que un monto de casi 20 mil bolívares representa un paquete de pasta o un kilo de carne o un pollo, pero es un pago único que sólo se hace una vez al año y que te permite amigo periodista mantener tu sede gremial operativa para la realización de todos los trámites profesionales que tú requieras. ¿Si cierra el CNP dónde vas a conseguir una solvencia? ¿Si cierra el CNP dónde vas a sacar una constancia? Yo sólo te pido que pienses en lo terrible que sería el cierre de nuestra sede, tú sede. El CNP Zulia, en la actualidad tiene una serie de beneficios acordados con otras instituciones, como por ejemplo el Colegio de Ingenieros, al que podemos ir a bañarnos en la piscina, a disfrutar de la barra y otros espacios. Contamos con el servicio de créditos a través del BOD, ingreso a pólizas de seguros médicos, el CNP Zulia realiza al menos tres jornadas sociales y médicas al año para nosotros y nuestros familiares, eso sería muy lamentable perderlo sólo porque no has tomado conciencia de lo importante que es cumplir con tu aporte. Tómate el tiempo colega, llama al Colegio y pregunta tu saldo. Pagar es muy sencillo porque el pago es por transferencia bancaria y esto no toma más de 3 minutos frente a una computadora. Si no tienes computadora con conexión a Internet, ve al Colegio y allá Joanna Barboza te presta el apoyo para que transfieras. Aprovecha esa visita y mira con tus propios ojos el estado de nuestra casa gremial. Está limpia, pintada, conservada, acondicionada. Tenemos cuatro trabajadores dispuestos a atenderte, espacios disponibles para tus actividades y eso cuesta mantenerlo y no deberíamos perderlo. Nuestra sede hoy nadie puede decir que no está mucho mejor que hace 10 o 5 años atrás y tampoco se puede negar que hoy tenemos más presencia, representación y prestancia que en otras épocas. Mantener nuestra casa y los beneficios que esta nos ofrece sólo implica pagar la anualidad. Si no pagas, lamentablemente habrá que cerrar y créeme, ninguna otra seccional te atenderá si no te escribes en esa seccional. Recuerda colega, si quieres concursar por un premio, vas a necesitar una solvencia del CNP; si quieres dar clases en una Universidad, para el concurso debes tener una carta del CNP; si quieres pedir un empleo, te piden estar inscrito en el CNP; ¿Vas a pedir asilo? Carta del CNP; necesitas otros carnets especiales como periodistas…. pues los mismos se tramitan por el CNP. Como te digo, son menos de 20 mil bolívares y con ese monto no sólo estás solventes tú, sino que se mantiene abierto y operativo nuestro Colegio profesional.

¡Adiós Javier, gracias por tanto hermano! Escribo esta columna el jueves 10 y amanezco con la noticia de la partida física de un hombre seguramente imperfecto pero con uno de los dones más mágico y poderoso que Dios le puede dar a un hijo suyo: la risa. Después de enfrentar un terrible padecimiento, Javier Margarito nos dejó. Yo no dejaré de dar gracias al Padre Supremo por su vida entre nosotros porque él nos llenó de alegría, de felicidad. Verlo era sonreír. Descansa en paz.

Los candidatos a la Gobernación… en el Zulia se inscribieron varios personajes a la Gobernación del Zulia. El primer partido que definió a su gallo y a sus pollos fue AD. Hernán Alemán fue el inscrito. El cabildeo de Alemán superó los esfuerzos hechos por el Toto Márquez para ser el escogido. El partido Puente inscribió a Johel Salas y supongo que debió inscribir a los candidatos a legisladores regionales. El partido Primero Justicia, como era de esperar, inscribió a Juan Pablo Guanipa más los 15 aspirantes a diputados al Consejo Legislativo. Hasta aquí, estos partidos no tuvieron mayores dificultades para definir a su abanderado principal y a sus acompañantes. Ahora bien, el partido Voluntad Popular, sostuvo sendas discusiones para definir a su candidato. Por ejemplo, en VPA Zulia, los nombres que se propusieron fueron Lester Toledo, Gustavo Ruiz, Gustavo Fernández y Desiré Barboza. Estas discusiones fueron bastante interesantes porque colocaron en el radar regional a nuevos actores de la política como Ruiz y Barboza. Al final, optaron por Barboza y esta chica es la abanderada naranja. En Un Nuevo Tiempo, la situación también fue de sendas conversaciones internas, ya que un grupo sostenía que Rosales se debía inscribir y otro decía que no. Uno de los pájaros más cercanos a Rosales me cantó que en aras de mantener “la fiesta en paz” dentro de la Unidad, Rosales no sería inscrito, sino que inscribirían comodines. Pregunté cómo sería posible inscribir a Rosales si hasta donde se sabía estaba inhabilitado y este gran pájaro me dijo que eso no era así, que Rosales tenía todos sus derechos políticos y civiles reestablecidos y más vigentes que nunca. Esto me hizo preguntar si entonces Rosales sería más adelante candidato, si aspiraría de nuevo ser Gobernador del Zulia y la respuesta fue tajante: “No hay nada que se lo impida”. En UNT el candidato inscrito fue Douglas Santana. Así está el tablero del lado opositor.

Arias a la reelección… No tengo ni idea de los detalles de esto más allá de la celebración de una reunión hace más o menos 15 días en Caracas entre Diosdado Cabello, el Gobernador Arias y Néstor Reverol, en la que se definió que el candidato del PSUV para el Zulia sería Arias a la reelección. Esto trajo muchas molestias en el seno del PSUV, sobre todo para Omar Prieto quien tenía toda una parafernalia ya montada para hacer el anuncio de lo que él creyó sería por fin su candidatura a la Gobernación. El hábil y muy inteligente Francisco Javier irá al frente de esta nada fácil tarea en el Zulia. Me contaron que el general Reverol tragó grueso pero fiel a sus valores, obedeció el mandato. Atentos con esta parte del tablero porque Arias es muy bueno jugando ajedrez, sobre todo cuando su misma gente lo comienza a atacar como ya lo empezaron a hacer.

En el lado azul… esperan que se celebre una primaria para definir un candidato único en el Zulia. Una vez definido el método de selección del candidato unitario que no descarta el consenso, los demás candidatos se retirarán. Igual fórmula aplicarán para los 15 candidatos al legislativo regional. Al final, si es que hay elecciones, se enfrentarán uno contra uno. ¿Cómo irán a hacer para que no haya matazón entre la oposición zuliana para llegar a un solo candidato? ¡No lo sé! Pero hasta ahora, la ruta es la medición y la negociación para que la oposición al final, vaya unida si es que las elecciones se dan porque con estas cosas que uno ve y vive, nada nos sorprenden y que suspendan las regionales no será excepción en las sorpresas.

¡Lester, ponte pilas mijo! ¿Será que tú sabes que Desiré se reunió supuestamente solita y al momento que escribo esta columna no ha dicho en el seno del partido que habló con una comisión de Un Nuevo Tiempo para tratar el tema de la candidatura unitaria? Rosales designó comisiones, lobistas, para que fueran hablar con los representantes de los otros partidos en aras de allanar el terreno para la unificación de las fuerzas políticas del Zulia y que apoyen a un solo candidato, el de UNT por supuesto. Esa comisión, la integraron los amigos Elimar Díaz, Douglas Santana y José Luis Alcalá y no te digo el lugar y la hora de la reunión porque siento que ya no deberías perder más tiempo leyendo esto sino averiguando si es que bajo cuerda se está cocinando un acuerdo entre VPA y UNT aquí en el Zulia.

Una ayuda para Carlos… Mi colega Carlos Montiel Franco se enfrenta al cáncer. En medio de esta difícil situación de país que vivimos, se está pidiendo una mano amiga para él. Cualquier donación que deseen hacer para costear los estudios médicos y su alimentación, la pueden hacer a través de los teléfonos 0424-6842367 de Francisco Bustamante y 0414-6269498 de Ana Montiel. Dios les pague grandemente.

Felicidades… Debo saludar con mucho agrado una nueva iniciativa comunicacional que usa como base la aplicación WhatsApp. Se trata del Servicio de Información Venezuela, SIV, que envía reportes y audios en tiempo real del acontecer político, económico y social de nuestra región y el país a un vasto número de personas. Este emprendimiento de mi colega y amigo Jorge Berrueta, es un ejemplo de la creatividad que nos sobra y de la capacidad que tenemos los profesionales de la Comunicación actual para hacer periodismo de altura en tiempos de censura. Felicidades.

En Miraflores… “Todo sereno”. Espero que entienda mi estimado lector que de seguir las cosas como siguen, es decir, en este amorío entre la oposición que tenemos y el Gobierno, este año, el que pueda, vuelve a comer hallacas con Maduro en Diciembre.

Pagarán, no sé cómo, pero pagarán… Gracias a mi colega Lenin Danieri, pudimos conocer la inhumana realidad que están viviendo los venezolanos que emigran por la frontera hacia Colombia. Danieri junto a un equipo de periodistas venezolanos y colombianos, retrataron cuadros dantescos. La foto que acompaña este comentario la tomo de él y junto a ellas, otras imágenes parten lo que nos queda de alma a quienes aún tenemos algo de alma después de esta lucha tan inmerecida por vivir en paz y normalidad en nuestro propio país. Los venezolanos que emigran a Colombia por la frontera zuliana están durmiendo en las calles, en las aceras de los comercios cercanos a la Plaza mayor de Rioacha, la ciudad inmediata después de Maicao. Yo le pido por favor que vea de nuevo la foto… esa niña que está allí es mi hija. Yo la parí, así como parí a la bebé que usted ve duerme en el suelo sobre una cobija. La mujer que está con la bandeja de anime en la mano es mi hermana y yo no puedo hacerme la loca cuando veo esa foto. A los políticos rojos y azules no les importa. A los ricachones rojos y azules tampoco pero ellas son mías, son venezolanas, mías y hoy están en la calle de un país extranjero, comiendo una vez al día por la caridad de un grupo que se organiza para darles un bocado de comida porque este Gobierno nos hace huir de nuestra tierra como si estuviéramos en guerra para dar lástima en otro lado. No todos son zulianos, que hay gente de Portuguesa, de Cojedes, de Valencia y de otros estados, que con lo poco que consiguen de dinero aquí se van y quedan varados. De día trabajan en los oficios más impensables por 4 pesos, tratando de reunir para comprar un pasaje que los lleve a las ciudades donde los esperan sus amigos o familiares. Mi colega reseñó la historia de una señora que su única pertenencia era un ventilador, lo vendió por 40 mil bolívares y se fue a Colombia. Ella dijo que a pesar de la calle, en Colombia hay tranquilidad porque aquí en Venezuela perdió la paz para vivir. Otros testimonios dan fe de los terribles tormentos que pasaron nuestros hermanos para comer, para comprar medicinas y para mantener a sus hijos y mantenerse a sí mismos. Lo más cumbre es que todos coinciden en que no volverán, no mientras la revolución y esta oposición se repartan el poder. ¡Cuánto daño nos ha hecho! Sé que pagarán, no sé cómo, no sé cuándo, pero sé que lo pagarán, tanto oficialistas como opositores, lo pagarán porque Dios es grande y justo.

Vean a la María Corina… Con todo el respeto que merece por ser una dama, o ella está loca o está verdaderamente jarta del circo político en el país. Ha dicho lo más certero que he leído esta semana en medios. “Nos quedamos políticamente solos, pero del lado de la gente y sin perder el objetivo para terminar con este régimen ya”. Oposición haciendo puré a la oposición. ¡Qué éxito!

El Tuit… @Romin_power escribe en alusión a la clase opositora en Venezuela: “Uds no quieren votos sino devotos; fanáticos que no cuestionen sus cagadas y su poca voluntad para salir de Maduro…”. RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT

En Paramacay… a mi modo de ver no fue un intento de Golpe clásico, es la confirmación de un movimiento militar que anda en rebelión no sólo contra el Gobierno sino también contra la oposición. Creo que la ANC agrega más tensión y por eso entregaron a Ledezma y a López y sin duda creo que la FAN debe estar haciendo una revisión de su pie de fuerza y la capacidad de éste. Los jefes militares saben que el malestar es real. Me cuentan que el General Padrino fue a comer con la tropa en Fuerte Tiuna esta semana porque si siete tipos o 20 toman una base militar así de fácil como en Paramacay, si se alza todo un batallón, ¡Dios Santo!

Político opositor que quiera aplausos… haga lo que debe no lo que le conviene.

Nos leemos la semana que viene.

DC / Yrmana Almarza / Me lo dijo un Pajarito / @Yrmana