Paulina Vega envió emotivo mensaje a los Venezolanos

Estos son momentos difíciles en varias partes del mundo, momentos retadores que exigen lo mejor de nosotros como seres humanos. Pero hoy quiero llamar la atención sobre una parte del mundo muy especial: mi hermana Venezuela. Para los que no saben , ese maravilloso país está atravesando posiblemente por el peor momento en su historia , y cada vez , empeora más. Todo por un gobierno opresor que se preocupa por todo, menos por los Venezolanos. Por eso hay que pararse y gritar. Gritar que eso no puede seguir pasando, que el pueblo Venezolano merece lo mejor y este gobierno no es ni un asomo de eso. Por eso les pido a todos hacer algo, lo que sea por este país y por los Venezonalos oprimidos. Yo desde acá los invito a que #noledemoslaespaldaavenezuela como se lo está dando su propio gobierno opresor. Gracias @marioalzatee por la foto y por empezar esta campaña . Gracias @diegoarmandome por ayudar

