Patricia de Ceballos: el próximo 10 de septiembre demostraremos que con trabajo podemos liberar nuestro estado Táchira

La candidata de Voluntad Popular a la gobernación del estado Táchira, Patricia de Ceballos, realizó un recorrido en los municipios Guásimos, Cárdenas y Andrés Bello para llevar a sus ciudadanos las propuestas de cambio que permitirán iniciar una buena gestión en la entidad andina.

“En primer lugar hay que agradecer a quienes han sido los caballitos de batalla de esta candidatura. A todas esas personas que han batallado con uñas, con esfuerzo y eso no lo va a quebrantar el régimen de Nicolás Maduro. Como alcaldesa de la capital tachirense no ha sido fácil llevar adelante esta gestión municipal, porque el régimen de Maduro quiere cercar a las autoridades de la oposición con la retención de los recursos económicos, que nosotros usamos para poder trabajar en beneficio de las comunidades; pero ello no ha sido obstáculo para continuar con nuestra lucha”.

Indicó la abanderada de la tolda naranja que la dictadura ha querido arrebatarle, no sólo a los dirigentes del partido político que milita, las libertades, pero que ello no es ni será impedimento para mantener con fuerza y fe la convicción de seguir guerreando por la libertad plena de los presos políticos, y la liberación de un país con tanto talento humano y riquezas por explotar. “Somos hombres y mujeres que no nos arrodillamos, y si entre nosotros nos apoyamos este gobierno no se saldrá con la suya, aunque la persecución en estos municipios ha sido dura, la libertad no se negociará nunca”, detalló durante su intervención en las asambleas en Palmira, Táriba y Cordero.

