Papa Francisco se reunió con sobrevivientes de Chapecoense #30Ago

El papa Francisco se reunió este miércoles con los sobrevivientes del Chapecoense.

Por su parte, el ex portero del club, Follmann quien sufrió heridas que le provocaron la amputación de parte de su pierna derecha dijo, “Le pedí que me bendijera mi rosario, ya que me voy a casar pronto, me dio la bendición, así que estará conmigo el resto de mi vida”.

Alan Ruschel aseguró que, “siento que hubo un milagro en mi vida, estoy muy contento por poder volver a jugar, y ahora aprovecho cada minuto que estoy jugando”.

Cabe recordar que el avión en el que se trasladaba al equipo para la final de la Copa Sudamericana se estrelló en las inmediaciones de Medellín en noviembre. Sólo sobrevivieron seis de los 77 jugadores, directivos, tripulantes y periodistas que iban a bordo.

DC/ES