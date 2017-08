Osmariel Villalobos se va de Portada’s y dio detalles de su compromiso (Video)

La animadora, Osmariel Villalobos, dio a conocer que se lanza al agua este mismo año con su ahora prometido Juan Pablo Galavis, a través de las pantallas del programa matutino del canal de la colina Portada’s, la ex miss expresó: “Se arrodilló a ponerme la roca”, todo esto ocurrió durante el viaje por Alaska que está realizando esta dulce parejita.

Durante la entrevista Kerly Ruiz, le preguntó a Osmariel que si se iba del programa y de Venezuela, a lo que ella respondió: “Irme de Portada’s es algo que ya yo tenía en mente, no por dejar a Venezuela, por supuesto que no, porque yo estoy demasiado agradecida con mi público, con la producción, con el canal, que desde hace cinco años me acogió y he aprendido muchísimo”.

Además acotó que siempre la idea de irse a otro país siempre es dolorosa, “Si ya yo quiero formar una familia al lado de mi esposo, pues tengo que decidir irme de Venezuela, porque Juan Pablo no tiene nada que hacer en Venezuela, y él tiene mucho trabajo en los Estados Unidos”, comentó.

Aseguró que ella puede crecer profesionalmente en otro país, porque cuenta con el apoyo de su galán y de su familia.

Además soltó la perlita que su prometido tiene muy buena relación con los “chivos”, del canal estadounidense Univisión, y siempre lo están invitando a los diversos programas, quien sabe si a la Miss Venezuela Earth 2012, la vemos figurando en el programa Despierta América.

Amanecerá y veremos…

DC | Revista Ronda