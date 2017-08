A través de Instagram el cantante venezolano Óscar Hernández, conocido como Oscarcito, les pidió a los chavistas que lo dejen de seguir.

“Por muchísimos años quise respetar sus ideales. Pero ustedes no respetan a nadie. Entonces, si no quieren sufrir leyéndome, no me sigan y feliz navidad”, escribió.

En la imagen se puede leer; “Chavistas háganme un enorme favor: No me sigan”.

Por muchísimos años quise respetar sus ideales! Pero ustedes no respetan a nadie ! Entonces, si no quieren sufrir leyéndome, NO ME SIGAN ! Y FELIZ NAVIDAD… A post shared by oscarcitomundo (@oscarcitomundo) on Jul 30, 2017 at 6:43pm PDT

DC/EN