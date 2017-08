Obama se solidarizó con víctimas del atentado en Barcelona

El ex mandatario estadounidense Barack Obama se solidarizó con las víctimas del atentado ocurrido en Barcelona, España, donde murieron 13 personas y 50 resultaron heridas luego de que una furgoneta atropellara a un grupo de peatones.

“Michelle (esposa del ex mandatario) y yo estamos pensando en las víctimas y sus familias en Barcelona. Los americanos siempre estarán con nuestros amigos españoles. Un abrazo”, expresó Obama vía Twitter la tarde de este jueves.

El hecho ocurrió en las cercanías de Las Ramblas, un lugar concurrido de la localidad.

Las autoridades españolas apresaron al presunto responsable del hecho quien fue identificado como Driss Oukabir, de 28 años de edad, de origen marroquí. Oukabir nació en la localidad de Aghbala y tiene residencia legal española.

Michelle and I are thinking of the victims and their families in Barcelona. Americans will always stand with our Spanish friends. Un abrazo.

— Barack Obama (@BarackObama) August 17, 2017