No nos desviemos por José Andrés Lozano (@JoseAndresSI)

Ante estas y todas las acciones que vienen de la ( ANC ) ilegitima, inconstitucional no podemos desviarnos que es lo que pretende la dictadura , si bien sabemos que la

(ANC ) al no poseer legitimidad de base y estar fuera de toda legalidad no se puede disolver la Asamblea Nacional, muy bien lo dice el Artículo 349 de la Constitución venezolana no habilita a la ilegítima Constituyente a asumir facultades de los Poderes Públicosconstituidos.

Que nada asombre a los compañeros de la ( MUD )porque la ANC ara todo tipo de maniobras para dividirnos, perseguirnos, habrá másrepresión y crímenescontra todo aquel que este encontrar de la ( ANC ) y del régimen, tenemos que reorganizar la calle una gran agenda de protestas libres y democráticamente pero que estas tengan excelentes líneas de acción organizadas y planificadas para no desgastar a los ciudadanos y que tenga buenos resultados.

Rechazamos de manera contundente el totalitarismo de la fraudulenta (ANC) de usurpar los Poderes Públicos, y lo poco de Estado de Derecho.

Con este pañito y los que vienen no podemos perder la sensatez y la postura democrática de nuestras tareas como dirigentes políticos y seguir con el panorama electoral regional. Ya que no podemos regalarle espacios a la dictadura y muchos menos comer errores del pasado este panorama político correspondía en diciembre del 2016, como no participar si no participamos estaríamos terminando de aniquilar la república.

Venezolano tenemos que votar porque es un espacio libre y democrático más allá del fraude del (CNE ) con los resultados de la (ANC ).

Toda la ciudadanía venezolana tiene que participar en los comicios regionales. No podemos darle terreno a la (DICTADURA) ante todo coherencia y madurez política.

Antes estas atrocidades por parte de la dictadura y sus secuaces tenemos que mantenernos firmes por la lealtad de Venezuela , tenemos que estar con la ciudadanía en la calle organizados y medirnos en todos los espacios democráticos y constitucionales .

No perder la línea con la comunidad internacional ya que está ahí que profundizarlas aún más con todas estas atrocidades porque vienen más acciones ilegales, y antidemocráticas por el régimen, como las inhabilitaciones y demás.

Estar atentos a todas las líneas sucias y de desprestigio del (CNE) ya que no tenemos la fecha exacta de las elecciones regionales , lo cual el régimen debe de estar analizando todos sus planes para trancar el proceso electoral ya que su maqueta de inexpertos no están representados por el pueblo .

Sin dudas de que las elecciones regionales son una forma de protestas pacíficas y democráticas, no podemos temerle al régimen cuando ellos son minorías y nosotros mayoría, cuando ellos son los matones, y nosotros los defensores de el bien de la nación.

De tal manera que tenemos que estar siempre atentos a todas las maniobras del dictador, el CNE, el TSJ y de la inconstitucional ANC.

No nos desviemos evitemos confrontaciones, evitemos errores que nos podrán costar salir de esta dictadura.

Hagamos lo correcto y lo legal por la constitución y el bien de Venezuela.

“El verdadero carácter de un patriota consiste en ser obediente a las leyes de su país y miembro útil de la sociedad a la que pertenece.” Francisco de Miranda

DC / José Andrés Lozano / Dirigente político de COPEI / @JoseAndresSI / joseandresprensaoficial@gmail.com