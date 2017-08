Neguito Borjas se estrena como solista con una canción en honor a los caídos (Video)

El cantautor zuliano Abdénago “Neguito” Borjas, exintegrante de la agrupación Gran Coquivacoa, se lanzó este martes como solista con el estreno de su canción “Prohibido Olvidar”, la cual forma parte de un seriado de videos llamados “Mi vida entre líneas”.

“La misma situación económica ha hecho que sea mucho más fácil trasladar a un concierto a una sola persona que a un conjunto completo. La realidad me fue llevando al nuevo reto y la idea es ir lanzando las canciones, experimentar la aceptación que tienen e ir perfilando el nuevo disco solista. No descarto explorar otros géneros. Me están invitando a hacer música llanera y me parece interesante”, contó a Panorama.

Sobre su canción “Prohibido olvidar”, en homenaje a los caídos durante las protestas antigubernamentales, detalló que ella habla de los muertos de parte y parte, “porque nunca he estado a favor de ningún bando. Yo apuesto a la reconciliación porque todos los venezolanos somos hermanos”.

DC | El Cooperante