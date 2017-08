Mike Pence ya llegó a Colombia en inicio de gira latinoamericana

Este domingo en horas de la tarde el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llegó a Colombia, país donde inicia su gira por América Latina.

El Vicepresidente estadounidense fue recibido en Cartagena por María Ángela Holguin, la canciller de Colombia.

Pence se reunirá hoy con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quienes buscarán remarcar el compromiso del gobierno de Donald Trump con Latinoamérica y reforzar el esfuerzo multilateral para abordar la crisis en Venezuela, debido a la crisis económica que atraviesa.

Posteriormente visitará el lunes Bogotá y ofrecerá a Santos el apoyo de EE UU a sus esfuerzos para encarar los desafíos de los acuerdos de paz con las FARC. Además destacará el papel colombiano para aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.

El martes viajará a Argentina, donde se reunirá con el presidente Mauricio Macri. Posteriormente arribará a Santiago de Chile, el jueves, para reunirse con la presidenta Michelle Bachelet.

On behalf of POTUS, we're wheels up en route to Colombia for my meeting later today with Colombia's President – @JuanManSantos. #VPinSA pic.twitter.com/10wkSvx0qb

— Vice President Pence (@VP) August 13, 2017