Miguel León candidato a la gobernación del Zulia: “Voy a gobernar para todos”

Este jueves el candidato a la gobernación del Zulia, Miguel Ángel León, por el partido partido Nueva Visión de país ( Nuvipa), visitó la redacción de Diario Contraste, y aseguró que no tiene alianzas con dirigentes de la oposición ni del oficialismo. “Los venezolanos necesitan un gobierno con caras nuevas, que trabajen sin alianzas y con valores para rescatar al país de la crisis que atraviesa actualmente”.

“Gobernaré para la sociedad, esa gente que es continuamente ignorada por los dirigentes políticos tradicionales, que sólo tiene una meta; unos conservar el poder, mientras que otros piensan en como recobrarlo. Ya probamos lo bueno y lo peor, llegó el tiempo de elegir lo mejor, no podemos seguir confiando en los que nos reprimieron ni en los que nos engañaron”.

Asimismo explicó, que se enfocaría en “activar el aparato productivo general, abrir un canal humanitario en el sector salud y alimentación, convertir la solución del problema de la basura en una fuente generadora de energías limpias, recursos económicos para las escuelas como centros recicladores y cientos de empleos directos e indirectos para combatir el desempleo, asegurarme que las partidas económicas destinadas a la terminación de las plantas termoeléctricas sean usadas para ese fin, para producir en el Zulia la energía que necesitamos”.

Por otra parte, aseguró que los zulianos no dependerán de un “carnet o identidad política” para poder gozar de los beneficios que el gobierno por ley debe darle sin distinción de clase. “El único documento de identidad que se necesita es la cédula”.

León indicó, que la única forma de reconstruir el país es con la participación absoluta de todos, “sin etiquetas y divisiones, todos somos venezolanos”. Se debe procurar la unidad, “cuando empiecen a actuar con el bien y con pocos recursos podrán dar soluciones a cada uno de los problemas de la sociedad”.

En cuanto a la libertad de expresión precisó que ,” un medio de comunicación no puede ser cerrado sólo porque no sigan las doctrinas de un gobierno de turno”. Por lo que rechazó que los medios de comunicación sean sacados de la parrilla. “Aquí nadie respeta nada, yo soy defensor de la constitución y por ende me niego a aceptar que un gobierno callé la verdad que ofrecen los periodistas”.

Para finalizar manifestó que luchará hasta alcanzar la libertad, la democracia, la descentralización, el cumplimiento de la constitución, el estado de derecho y la independencia de los poderes públicos, para obtener un gobierno justo para todos.”La justicia, la verdad y el amor, junto a todos los valores cristianos, serán el norte de nuestra administración y la norma de todas nuestras actuaciones para servir a la gente por encima de cualquier otro interés personal o político”.

