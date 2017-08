Médicos de la IAHULA: “No hay insumo ni para hacer una sutura” #16Ago

Este miercoles los médicos del Instituto Autónomo Hospital Universidad de Los Andres (Iahula) protestaron, para exigir los insumos necesarios.

Aseguraron que no tiene ni siquiera para una sutura, que si la situación continua así, la cifra de mortalidad aumentará rápidamente.

Pancartazo en el IAhula solicitando insumos! no hay nada no hay alcohol! no hay antibióticos no hay suturas no hay nada!..#Mérida #16ago pic.twitter.com/bVR9ZKe1g8

— Leonardo León (@leoperiodista) August 16, 2017