Machado instó a Smartmatic a mostrar cifras del proceso de la ANC #3Ago

Este jueves María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela, volvió a pronunciarse ante el controversial tema de las elecciones regionales. Esta vez aseguró que aceptar los términos del Consejo Nacional Electoral (CNE) para ir a elecciones regionales, sería una forma de legitimar al régimen del presidente Nicolás Maduro y el “mundo no entendería”.

La coordinadora rechazó que los dirigentes de oposición hayan perdido fuerza tras las elecciones de la ANC.

“¿Cómo que no hay fuerza para derrotar a la dictadura? Ahora es cuando tenemos más fuerza”, aseveró.

“La instalación de la constituyente significa la disolución de la República y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”. “El fraude se concretó antes del 30 de julio, no había cuadernos, no había tinta, no había huellas”, explicó la dirigente política.

Instó a Smartmatic a mostrar las cifras que maneja sobre el proceso de la ANC. Reiteró su llamado a mantener la calle para presionar la salida del gobierno de Nicolás Maduro.

“No hay cárcel para 30 millones, mantener la presión es la estrategia para que Maduro sepa que debe negociar su salida”, precisó.

DC/EN