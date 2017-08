Los mitos más comunes sobre la depresión ¡Toma nota!

En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la depresión como una de las enfermedades más incapacitantes en todo el mundo, señala Barrell.

Se estima que a nivel mundial hay más de 350 millones de personas que padecen depresión. En México, se conoce que la incidencia puede ir desde el 5 hasta el 11% dependiendo de la fuente que se consulte”.

El también director médico de Lundbeck, afirma que la depresión tiene muchas caras, no sólo sentirse como “la muñeca fea”, y es por ellas que se vuelve critico conocer sobre ella. Uno de los primeros pasos es eliminar los mitos más comunes, que son:

1. Es sólo un estado de ánimo. La realidad es que la depresión es una enfermedad, que está asociada a una amplia variedad de síntomas emocionales, neuropsicológicos y físicos.

2. No es algo serio. Por desconocimiento comúnmente se cree que la depresión no es seria, pero al no ser tratada de manera temprana puede llevar inclusive a la muerte.

3. Sólo es tristeza o ansiedad. Todos tenemos derecho a sentirnos tristes, pero hay que saber diferenciarlo de la enfermedad. Cuando nos damos cuenta de que el origen de dicho estado emocional no es congruente con la reacción experimentada, hay una alerta de depresión.

4. Lo manifiestan igual hombres y mujeres. El género femenino tiene como “ventaja” poder expresar toda la serie de sentimientos e incluso recurrir al llanto sin que eso sea criticado por la sociedad.

Sin embargo, en nuestra sociedad aún machista, un hombre que llora por los rincones es altamente cuestionado. Por lo tanto un caballero que se deprime se pone en absoluto estado de intolerancia y agresivo”, afirma.

5. No afecta las actividades. Hay datos muy claros que indican que las personas que sufren depresión se ven a sí mismos como incapacitados para realizar sus labores habituales. Y aunque pueden seguir su vida así, habrá algún momento en el que los síntomas superen la tolerancia.

Los especialistas señalan que al desmitificar estos puntos, se puede obtener un diagnóstico oportuno, que ayudará a la que la calidad de vida de las personas sea mejor. Los familiares y personas cercanas pueden ser una guía para acercar al paciente a diagnosticarse y atenderse.

DC/