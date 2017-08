Leopoldo López: Si ustedes están viendo este vídeo es porque fui detenido #1Ago

A través de un vídeo difundido este martes 1 de agosto en la plataforma de YouTube, el presidente del partido Voluntad Popular Leopoldo López, compartió un mensaje para proteger la integrad de los suyos y de toda Venezuela.

López explicó, que durante el tiempo que estuvo detenido en la cárcel de Ramo Verde fue víctima de ” maltrato, castigos injustificados y de abuso de poder”. Asimismo detalló que por sus convicciones de “lucha, de querer un mejor país fue humillado”. Pero que siempre estuvo acompañado por su familia, por su equipo y por millones de venezolanos.

“El hecho de que este preso en mi casa, me hace pensar que quienes me pusieron preso en el 2014, me trajeron a mi casa, me podrían llevar de nuevo a prisión”. “Sí usted está viendo en este momento éste vídeo es porque eso fue lo que ocurrió”. resaltó.

Leopoldo López también confirmó el embarazo de su esposa Lilian Tintori y dijo: “Aquí hay otra razón más para luchar por Venezuela, a sido una de las mejores noticias que yo he recibido ó la mejor (risas), en estos últimos tres años y medio”.

Por otra parte, insistió que hay motivos suficientes para seguir en la lucha hasta alcanzar la libertad del país, “no decaigamos en la lucha, no nos cansemos de querer una mejor Venezuela, no dejemos de soñar, de ser idealistas”.

Por último envió un mensaje de “optimismo, fuerza, fe y de esperanza para mantenerse siempre del lado correcto de la historia que se está escribiendo”.

Vídeo completo:

Diario Contraste