La reacción de Maduro tras reunión de Mike Pence con venezolanos exiliados: Han traicionado a su patria (Video)

El presidente Nicolás Maduro, criticó al grupo de venezolanos exiliados que se reunieron este miércoles en Miami con Mike Pence, vicepresidente de EEUU, y dijo que no puede llamarlos venezolanos “porque traicionaron a su patria”.

“Luego de terminar su reunión (Pence) tuvo un encuentro con una delegación de personas de origen venezolano (…) No puedo llamarlos venezolanos, me perdonan, no puedo llamarlos venezolanos porque han traicionado a su patria”, dijo Maduro este jueves.

En ese sentido, reiteró que son “personas de origen venezolano que aparecieron con la bandera sagrada, el amarillo, azul y rojo, otra vez volteada pidiendo la intervención militar de Venezuela, pidieron que se le integraran armas para venir a invadir nuestra amada patria”.

ÚLTIMA HORA | Maduro sobre reunión de Pence con venezolanos en Miami: "No puedo llamarlos venezolanos porque han traicionado a su patria" pic.twitter.com/KKkt4REeDt — Alberto Rodríguez (@AlbertoRT51) August 25, 2017

DC | El Cooperante