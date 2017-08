La MUD convoca a marchar mañana en defensa de alcaldes perseguidos por el régimen #12Ago

El coordinador nacional político encargado de Voluntad Popular, diputado Juan Andrés Mejía, convocó a todos los venezolanos para que mañana sábado 12 de agosto todos los venezolanos marchen a la Plaza Alfredo Sadel en apoyo a los alcaldes que han sacrificado su libertad por defender el derecho de los venezolanos a manifestarse libremente. Instó a los ciudadanos a recordar las razones por las que comenzó la lucha de calle contra la dictadura y que hoy más que nunca se debe consolidar la unidad entre todos los venezolanos.

“No tenemos un libro que nos diga cómo salir de la dictadura, no hay una fórmula perfecta. Pero nos negamos a quedarnos de brazos cruzados frente a este régimen. Sabemos que desde la Unidad Democrática hemos cometido errores, que hay muchas cosas que mejorar, pero también hemos tenido aciertos que nos han conseguido grandes victorias. Tenemos que recordar que el enemigo es quién hoy se aferra al Palacio de Miraflores, que somos mayoría los que queremos un cambio, no podemos perder eso de vista. Ayer los vecinos del municipio El Hatillo dieron una muestra de valentía, demostraron a los esbirros de la dictadura que el pueblo no se va a rendir en esta lucha, porque todos sabemos que rendirnos en esta lucha significa rendir nuestro futuro. Así que mañana, a las 11:00 am, todos los venezolanos marcharemos a la Plaza Alfredo Sadel, en apoyo a los alcaldes que han sacrificado hasta su libertad para defender nuestros derechos”.

Mejía recordó al régimen de Nicolás Maduro que no logrará intimidar a los venezolanos con sus amenazas y persecución. “Seguiremos en las calles arriesgando nuestras vidas, nuestra libertad, porque estamos convencidos de que estamos en el lado correcto de la historia y que esta lucha vale la pena. Vamos a luchar porque los más de 15.000 heridos no sean olvidados, para que nuestros presos sepan que su sacrificio vale la pena. Con la calle hemos logrado el apoyo de la comunidad internacional y mientras sigamos en ellas todo lo que haga el régimen solo servirá para alargar su agonía. Somos mayoría y no podemos perder eso de vista, nosotros hemos llevado la lucha contra el régimen en todos los campos posibles y el único al que nos hemos rehusado es al de las armas”.

El diputado de Primero Justicia, Carlos Paparoni, reiteró que no se puede abandonar las calles bajo ninguna circunstancia porque ese es un lujo que ningún venezolano puede darse. Recordó que los venezolanos enfrentan a un régimen que solo ha democratizado el hambre y la miseria. En ese aspecto, convocó a todos los venezolanos para que mañana llenen las calles en defensa de los alcaldes que han sacrificado su libertad por defender el derecho de los venezolanos a manifestarse libremente.

“Cuando vemos lo que ha ocurrido a hombres como David Smolansky, Omar Lares, Ramón Muchacho, sabemos que bajo ninguna circunstancia podemos abandonar las calles. La convocatoria de mañana no es una marcha más, es una manifestación encaminada en la defensa de lo que estos hombres han sacrificado todo por defender nuestros derechos. Vivimos en una Venezuela donde ir al mercado se ha convertido en una pesadilla, en un país donde el hambre ha sido lo único que ha democratizado el régimen. Pero esta misma Venezuela hay millones de hombres y mujeres que siguen dando una lucha por el futuro que estamos rescatando. Abandonar la lucha por la restitución de la democracia no es un lujo que podamos darnos. Así que mañana, a partir de las 11:00 am todos los venezolanos marcharemos a la Plaza Alfredo Sadel en apoyo de estos hombres que han sacrificado su misma libertad por nuestros derechos. Que el régimen sepa que nosotros vamos a lograr el cambio, quieran o no”.

El pronunciamiento de la Unidad Democrática estuvo acompañado por el presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, así como por otros concejales y dirigentes de la Unidad Democrática.