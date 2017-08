La maniobra (el régimen y el G4) Por Johnny Galue (@COOTUR)

La situación social, política y económica de Venezuela, merece una reflexión seria sobre el intento perverso de matar la esperanza del pueblo venezolano, promovido por una banda (esos son los del G-4) en su gran mayoría corruptos, que de forma desvergonzada se pusieron al servicio del Régimen, la vieja oligarquía política del dinero y del privilegio que jamás han aceptado que alguien del piso de abajo llegase, que incluyese socialmente a millones de los hijos e hijas de la pobreza que hoy vivimos con esta terrible pesadilla.

Obviamente hay políticos valerosos y éticos, como Ledesma quien los señalo, con puntos y coma en su denuncia efectuada de forma pública, y de otros dirigentes sociales, que piensan en Venezuela como en su pueblo. Pero estos todavía no han conseguido acumular fuerza suficiente para dar otro rumbo a la política y un sentido social al Estado vigente, de apariencia neoliberal y patrimonialista.

La nación precisa saber de esta matanza de más de ciento cincuenta (150) venezolanos, con las armas del pueblo y no dejarnos engañar por lo que ocultan, controlan, para seguir viviendo de la desgracia y del hambre de los venezolanos.

El régimen y los del G-4, de la MUD, son pésimos y malos farsantes, EL NUEVO ACUERDO, entre ellos, es para decirle al mundo, que este mamotreto de elecciones en Septiembre, viene bendecido por el pueblo venezolano. Ese mismo pueblo que los derrotó en su consulta y que no conoce, ni por el forro, lo que han firmado ahora sus lamentables plenipotenciarios con los peores criminales de América.

El régimen se siente acosado. Su derrota del 30 de Julio, en el que más del ochenta y cinco por ciento de los venezolanos, le dijeron que no se dejaban embaucar en su cuento de constituyente, que les pesa como una lápida amarrada al cuello. Sumado a esto la propia denuncia de la empresa IBERMATICA, SA sobre el gran fraude cometido no solo el 30-07-2017 sino en otros procesos anteriores en la manipulación de votos, lo extraño de todo esto es que había miembros como testigos en el CNE miembros del G-04.

Pero no era el único asuntico del que quieren que se olvide, con las elecciones, porque no acostumbran andar solas las desgracias, sino que vuelan como los patos, en bandadas. La reubicación de Leopoldo y Ledesma en fecha del miércoles 02 de Agosto, su reingreso el sábado 05 de agostos a sus residencias y el Domingo la toma de militares en naguanagua en Maracay por militares en donde se llevaron todas la armas de ese recinto militar, la estrategia del régimen y sus reacciones no se han hecho esperar, ya el poder de convocatoria de la MUD SE HA PERDIDO.

ESTO HA SIDO, un vulgar falso positivo, para desequilibrar moralmente a la oposición, un “jaque Mate” por quienes negocian con y desde la habana. Todos supimos que se trataba de una vulgar estratagema, al no poder ser seleccionados los tres miembros del CNE por la Asamblea Nacional.

Pero el escándalo de los medios y la agresión de la fiscal fueron de tal proporción que desequilibraron el debate y contribuyó a este desenlace.

Frente a este grotesco capítulo, es asunto de niños, los del G-04 no pasan de ser unos pobres majaderos. A nadie se le había ocurrido infiltrar con delincuentes la política. Nicolás tiene razón. Solo lo salva algo tan gordo como el Acuerdo Final con el G4. Por tramposo y asesino que sea. MARCO

DC / Dr. Johnny Galué / Abogado, Político / @COOTUR