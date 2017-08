José Manuel Olivares: Maduro solo ganará una gobernación si la gente no vota (Video)

José Manuel Olivares, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad, aseguró hoy que la única manera que tiene el oficialismo para ganar una gobernación es que la oposición no participe en los comicios.

“Es la única esperanza de Maduro para ganar una gobernación. No tiene votos, no tiene que ofrecer, no tiene nada que decir. La única esperanza de Nicolás Maduro es que usted no participe”, dijo Olivares en una entrevista.

El parlamentario indicó que la campaña oficialista se basa en desmotivar a la oposición para que no asista al proceso electoral, así como “generar mitos, peleas”.

Declaró además que votar por un gobernador oficialista es votar por Maduro: “Si usted vota por Carneiro es votar por Maduro, si vota por Mata Figueroa, vota por Maduro, si vota por Vielma, vota por Maduro”.

DC | El Nacional