José Guerra: Sanciones de EEUU no incluyen importación de alimentos y medicinas

Sanciones de los EEUU sobre Venezuela no incluyen la importación y la exportación de petróleo, al igual que alimentos y medicinas, según la apreciación del diputado a la Asamblea Nacional (AN) y economista José Guerra.

Guerra afirmó que esta decisión no se trata de un embargo petrolero ni tampoco tendrá consecuencias del comercio internacional. En este sentido, señaló que las mismas “van a imposibilitar la transacción con nuevos bonos de Pdvsa y no van a permitir remitir las utilidades de Citgo a Venezuela, dejándolas en las casas matrices”, expresó durante entrevista al circuito Unión Radio.

El economista también señaló que Venezuela no puede acceder a los mercados financieros, al considerar que la estatal petrolera Pdvsa se cerró esa posibilidad al no presentar el presupuesto ante el Poder Legislativo. La realidad es que no tiene suficiente flujo caja para pagar sus compromisos, de manera tal que no hay un tal bloqueo financiero”.

