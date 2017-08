José Altuve electo jugador del mes en la Liga Americana

El camarero de los sorprendentes Astros de Houston, José Altuve, fue electo como el Jugador del Mes en el joven circuito de las Grandes Ligas tras batear para .485 en el mes. De igual forma en la Liga Nacional, Nolan Arenado se alzó con la distinción.

El “Astro Boy” tuvo un mes de julio que rayó lo histórico en las mayores y en la organización texana. Altuve, quien estuvo cerca de batear para .500, conectó 48 imparables y quedó a uno de igualar la marca de los Astros, la cual está en posición de los expeloteros Richard Hildalgo, Lance Berkman y Rusty Staub con 49.

Además, para el maracayero en este último mes de campaña solo dejó de conectar hit en dos partidos: El 1/7 ante los Yankees y el 29/7 ante los Tigres, esta última representó el final de una cadena de 19 compromisos conectando al menos un incogible.

Por su parte, Arenado encabezó las Grandes Ligas en carreras impulsadas con 30 y lideró a los Rockies en cuadrangulares con 8. Asimismo dejó una línea ofensiva de .389 AVE, .423 OBP y .744 SLG.

